Những khoảnh khắc xúc động khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CLB Công an Hà Nội

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng trao tặng bó hoa tươi thắm đón chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CLB Công an Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước trên thảm đỏ, duyệt đội danh dự trong không khí trang nghiêm và tự hào.

Những cái bắt tay, thăm hỏi ân cần của người đứng đầu Đảng, Nhà nước dành cho các đồng chí trong Ban giám đốc CATP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm quan ﻿khu vực triển lãm ngoài trời để nhìn lại chặng đường 7 thập kỷ vẻ vang của CLB Công an Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan những kỷ vật vô giá, tái hiện bề dày lịch sử và thành tích đáng tự hào của Câu lạc bộ Công an Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cầm trên tay những tấm huy chương đầu tiên của CLB Công an Hà Nội

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm những chiếc cúp đặc biệt, kỷ niệm chương đượm màu năm tháng của CLB Công an Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nán lại trước khu vực trưng bày pano ảnh tư liệu, lắng nghe câu chuyện về những ngày đầu gian khó của bóng đá Công an Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp chạm tay vào kỷ vật, cảm nhận hơi ấm lịch sử được lưu giữ cẩn thận suốt nhiều thập niên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xem lại chiếc Cúp vô địch quốc gia Dunhill danh giá – một trong những danh hiệu cao quý của CLB Công an Hà Nội

Bước khỏi không gian hiện vật, sự xúc động trào dâng trong khoảnh khắc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bắt tay tri ân các cựu danh thủ lão thành của CLB Công an Hà Nội

Những "người giữ lửa" năm xưa vinh dự đón nhận tình cảm ấm áp từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhắc nhớ lại những kỷ niệm Hàng Đẫy vang bóng một thời cùng thế hệ cầu thủ đã làm nên thương hiệu bóng đá ngành Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô vui vẻ bắt tay chào hỏi Huấn luyện viên trưởng Alexandre Polking của CLB Công an Hà Nội hiện nay

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước gửi lời động viên tới ban huấn luyện và các ngoại binh đang cống hiến cho Câu lạc bộ.

Lời dặn dò chân tình được trao gửi tới từng cầu thủ. Thế hệ hôm nay gánh trên vai trọng trách viết tiếp bản anh hùng ca 70 năm của đội bóng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể CLB Công an Hà

"Quyết tâm!" – Cử chỉ nắm chặt tay của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng ban huấn luyện khơi dậy mạnh mẽ khát vọng chiến thắng.

Bức ảnh tập thể với nắm đấm quyết tâm khép lại chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa, mở ra chặng đường mới vững mạnh và vươn xa hơn nữa cho Công an Hà Nội FC.