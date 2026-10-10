Tôn vinh 15 thanh niên sống đẹp, lan toả năng lượng tích cực cho cộng đồng

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

15 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2026 đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam. Ảnh: Đăng Hải

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, là tổ chức xã hội rộng rãi, có vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam đã tăng cường tổ chức các chương trình, hoạt động phong trào, các đợt sinh hoạt chính trị nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức, hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước của thanh niên Việt Nam.

Nhiều chương trình, giải thưởng thiết thực, ý nghĩa được tổ chức thường xuyên, sâu rộng nhằm lan tỏa những giá trị, động lực sống tốt đẹp, sống có ích, sống trách nhiệm, sống sẻ chia trong thanh niên.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu. Ảnh: Đăng Hải

Anh Nguyễn Kim Quy chia sẻ, năm 2026, trong khuôn khổ chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam triển khai Hành trình và Trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp.

Ban tổ chức nhận được 129 hồ sơ đề cử từ 30 Hội LHTN tỉnh, thành phố và 6 đơn vị báo chí, Đoàn trực thuộc, tổ chức thành viên; trong đó có 8 cá nhân dưới 18 tuổi, 1 cá nhân trên 40 tuổi, 23 cá nhân là người dân tộc thiểu số (Mường, Thái, Mông, Tày, Dao, Khơ Mú) và 06 cá nhân có tôn giáo.

Các đề cử trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ học tập, lao động sản xuất, quốc phòng an ninh đến văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng. Những con số ấy cho thấy tinh thần sống đẹp đang hiện diện ở mọi lứa tuổi, vùng miền, dân tộc và tôn giáo. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 15 gương tiêu biểu nhất để trao Giải thưởng năm nay.

“15 câu chuyện – 15 trái tim – chính là15 ngọn lửa của tinh thần “sống đẹp” trong thời đại mới, góp phần khẳng định giá trị nhân văn bền vững của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. Họ sống có khát vọng, sống có trách nhiệm, sống vì cộng đồng.

15 tấm gương Thanh niên sống đẹp được vinh danh hôm nay là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp đa chiều của lòng tốt, của ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong thế hệ trẻ Việt Nam”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Ban tổ chức vinh danh các thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Đăng Hải

Theo anh Nguyễn Kim Quy, sức mạnh của tuổi trẻ không nằm ở những cá nhân riêng lẻ, mà ở sự gắn kết và lan tỏa, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nơi những việc làm đẹp trở thành thói quen, trở thành giá trị sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam. Mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước.

“Hội LHTN Việt Nam sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, truyền cảm hứng và khơi dậy nhiệt huyết, tạo môi trường, động lực để hội viên, thanh niên Việt Nam không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, anh Nguyễn Kim Quy khẳng định.

Tại chương trình, các cá nhân được vinh danh nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng.

Các thanh niên tiêu biểu giao lưu tại chương trình. Ảnh: Đăng Hải

Ra đời từ năm 2017, Hành trình và Trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là phần thưởng cao quý của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu – những người có hành động, nghĩa cử nhân ái, mang tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Giải thưởng ra đời trong bối cảnh phong trào thanh niên Việt Nam không ngừng phát triển, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Người tốt, việc tốt” và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. “Thanh niên sống đẹp” không chỉ là danh hiệu ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn là biểu tượng cho lý tưởng sống đẹp, khát vọng cống hiến và tinh thần vì cộng đồng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Sau 10 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu, từ Trưởng bản Mùa A Thi kịp thời sơ tán 21 hộ dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, đến những gương mặt quen thuộc như Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Top 6 Miss World 2026) hay ca sĩ Hòa Minzy.