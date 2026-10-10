Mãn nhãn với màn pháo hoa lộng lẫy mừng 72 năm Giải phóng Thủ đô

Tối nay, ngày 10/10, bầu trời Hà Nội rợp pháo hoa mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Theo kế hoạch, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút từ 21h tại hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán.

Đúng 21h đồng loạt 3 "trận địa" pháo hoa ở 3 địa điểm gồm khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán "khai hỏa" khiến bầu trời thủ đô rực sáng.

Trong 15 phút, khoảng 7.000 đơn vị pháo hoa và hỏa thuật cùng hơn 150 hiệu ứng được tập đoàn Sun Group thiết kế riêng đã tạo nên bữa tiệc ánh sáng đa tầng trên bầu trời và mặt nước. Đặc biệt, pháo hoa nước lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội, mang đến điểm nhấn mới lạ cho đêm hội.

Trận địa số 1 được đặt trước khu vực Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm). Đây được xem là điểm nhấn trung tâm của chuỗi sự kiện với 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật bố trí ngay trên mặt nước.

Hàng vạn người dân thủ đô đổ ra đường theo dõi màn pháo hoa rực rỡ khiến nhiều tuyến phố trong tình trạng ùn tắc cục bộ. 19h, quanh khu vực hồ Gươm đã chật kín người. Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, ai cũng háo hức khi màn pháo hoa "khai hỏa".

Trận địa số 2 tại khu vực phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ) có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu trên không gian mặt nước rộng lớn tại hồ Tây. Đây là lần đầu tiên, người dân được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt hồ Tây, tạo nên vũ điệu ánh sáng trên sóng nước.

Trận địa số 3 tại hồ Văn Quán được thiết kế để khai thác tối đa không gian mặt nước và cảnh quan bờ hồ, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng. Trận địa này gần 800 đơn vị pháo hoa gồm pháo nổ tầm cao, pháo nổ tầm thấp và hỏa thuật.

Biển người từ khắp mọi nẻo đường dồn về hồ Văn Quán để chờ đón giây phút pháo hoa bừng sáng trong tối 10/10.

Thạch Thảo