Tối 10-10, xã Ninh Phước tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I năm 2026, nhân dịp Lễ hội Katê của đồng bào Chăm trên địa bàn. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Tham dự còn có đoàn khách đến từ Jeju (Hàn Quốc), các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín, các nghệ nhân và đông đảo Nhân dân, du khách.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lâm Đông tặng lẵng hoa chúc mừng xã Ninh Phước tổ chức Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I năm 2026.

Đồng chí Lâm Đông và các đại biểu dự khai mạc Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Long Biên và các đại biểu dự khai mạc lễ hội.

Các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín, các nghệ nhân và đông đảo Nhân dân, du khách dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Quảng Thúc Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước, Trưởng Ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh, Ninh Phước là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi các dân tộc cùng sinh sống, đoàn kết, gắn bó và vun đắp nên những giá trị văn hóa phong phú, đa dạng. Trong dòng chảy ấy, văn hóa Chăm là một sắc màu đặc trưng, được gìn giữ qua tiếng nói, chữ viết, phong tục, tín ngưỡng, lễ hội và các nghề thủ công truyền thống. Trong đó, nghề gốm Bàu Trúc hiện diện như một mạch nguồn bền bỉ của ký ức và bản sắc. Gốm không chỉ là những vật dụng được tạo nên từ đất, mà trong mỗi dáng bình, chiếc nồi, chiếc chum còn có bàn tay, nhịp sống, niềm tin và tâm hồn của bao thế hệ người Chăm.

Năm 2022, nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là niềm tự hào lớn của cộng đồng người Chăm, của người dân Bàu Trúc và quê hương Ninh Phước; sự ghi nhận đối với giá trị của một nghề thủ công truyền thống được gìn giữ, thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ. Cùng với làng gốm Bàu Trúc, Ninh Phước còn có làng nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Chăm. Đây là những nguồn lực quý báu để địa phương phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, từng bước đưa các giá trị văn hóa, di sản trở thành nguồn lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Các nghệ sĩ, diễn viên dân tộc Chăm đã góp phần đem lại thành công cho đêm khai mạc Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc.

Thông qua lễ hội lần này, xã Ninh Phước mong muốn không chỉ giới thiệu những sản phẩm gốm đặc sắc, mà còn kể câu chuyện về nghề, về người làm gốm, một cộng đồng đã bền bỉ vượt qua những thăng trầm để gìn giữ bản sắc văn hóa của mình. Các hoạt động của lễ hội sẽ tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận gần hơn với di sản. Đồng thời, mở ra cơ hội để các nghệ nhân, hợp tác xã, cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường và phát triển du lịch. Qua lễ hội, thế hệ trẻ sẽ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về nghề truyền thống của quê hương, có ý thức tiếp nối những giá trị mà cha ông đã trao truyền.

Chủ tịch UBND xã Ninh Phước khẳng định, xã sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các nghệ nhân truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ; khuyến khích các hợp tác xã, cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm; tăng cường quảng bá, kết nối thị trường, gắn nghề gốm với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. Qua đó, vừa bảo tồn giá trị di sản, vừa tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân

Trong đêm khai mạc, các nghệ sĩ, diễn viên đã biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa Chăm như: Hòa tấu nhạc cụ; dân ca Chăm “Ponai”; các ca khúc “Giọt tháp”, “Tiếng gọi của đất”, “Đất nung”, “Tình gốm tình người”, “Tình làng gốm”, “Âm vang hồn gốm Bàu Trúc”, “Trống hội Katê”; các tiết mục múa “Hồn gốm Bàu Trúc”, “Sắc màu thổ cẩm Mỹ Nghiệp”...

Thiếu nhi tham gia biểu diễn trong đêm khai mạc.

Tiết mục múa "Sắc màu thổ cẩm Mỹ Nghiệp".

Tiết mục hát múa "Trống hội Katê" khép lại đêm khai mạc lễ hội.

Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12-10. Phần lễ có nghi thức mở cửa đền thờ Pô Klong Can (thôn Bàu Trúc) - nghi lễ tín ngưỡng truyền thống quan trọng của đồng bào Chăm nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của ngài Pô Klong Can, vị tổ nghề đã truyền dạy nghề làm gốm.

Phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm và quảng bá du lịch như: Triển lãm, trải nghiệm di sản văn hóa nghệ thuật làm gốm của người Chăm; trải nghiệm dệt thổ cẩm cùng nghệ nhân; tham quan làng gốm Bàu Trúc, làng dệt thổ cẩm và các điểm di tích, du lịch địa phương bằng công nghệ thực tế ảo (VR); chương trình “Một ngày làm nghệ nhân gốm Bàu Trúc” dành cho du khách, người dân và học sinh. Lễ hội cũng tổ chức hội chợ ẩm thực, trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương...