Bầu trời Hà Nội rực rỡ trong màn pháo hoa đặc biệt mừng ngày 10/10
Pháo hoa tầm cao, tầm thấp kết hợp hỏa thuật rực sáng trên bầu trời Hồ Gươm và Hồ Tây chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô.
Pháo hoa rực sáng bên Hồ Gươm
Tối 10/10, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại ba địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán, từ 21h đến 21h15, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Tại Hồ Hoàn Kiếm, màn trình diễn kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật trên mặt nước, tạo nên khung cảnh rực rỡ quanh Tháp Rùa, phản chiếu xuống mặt hồ.
Tại Hồ Tây, trận địa pháo hoa được bố trí gần Phủ Tây Hồ, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo nổ trên mặt nước và 900 giàn hỏa thuật, tạo nên màn trình diễn rực rỡ trên bầu trời và mặt hồ.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bau-troi-ha-noi-ruc-ro-trong-man-phao-hoa-dac-biet-mung-ngay-10-10-169261010231729346.htm