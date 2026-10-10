Bầu trời Hà Nội rực rỡ trong màn pháo hoa đặc biệt mừng ngày 10/10

Pháo hoa rực sáng bên Hồ Gươm

Tối 10/10, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại ba địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán, từ 21h đến 21h15, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Tại Hồ Hoàn Kiếm, màn trình diễn kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật trên mặt nước, tạo nên khung cảnh rực rỡ quanh Tháp Rùa, phản chiếu xuống mặt hồ.

Màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật, tầm cao và tầm thấp lần đầu tiên được tổ chức tại Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: P. Lê

Những chùm pháo hoa tầm cao bung nở rực rỡ trên bầu trời Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: P. Lê

Những chùm pháo hoa tạo điểm nhấn trong màn trình diễn. Ảnh: P. L

Tại Hồ Tây, trận địa pháo hoa được bố trí gần Phủ Tây Hồ, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo nổ trên mặt nước và 900 giàn hỏa thuật, tạo nên màn trình diễn rực rỡ trên bầu trời và mặt hồ.

Pháo hoa thắp sáng không gian Hồ Tây. Ảnh: Hoàng Hà

Những chùm pháo hoa tầm cao bung nở rực rỡ trên bầu trời. Ảnh: Hoàng Hà

Ảnh: Hoàng Hà

Ảnh: Hoàng Hà

Những chùm pháo hoa tầm cao thu hút rất đông người dân tới xem. Ảnh: Hoàng Hà

Pháo hoa tầm cao rực rỡ trên bầu trời. Ảnh: Hoàng Hà

Màn pháo hoa trên bầu trời Hà Nội tối 10/10, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô do Tập đoàn Sun Group tài trợ. Ảnh: Hoàng Hà