Vì sao người Nhật rất thích uống trà nhưng lại kiêng tặng trà làm quà?

Trà xanh là thức uống quen thuộc, gắn bó mật thiết với đời sống của người Nhật Bản. Từ những buổi thưởng trà trang trọng đến bữa ăn thường ngày, trà hiện diện ở nhiều không gian sinh hoạt khác nhau. Thế nhưng, trong một số quan niệm truyền thống, trà lại không phải món quà được ưu tiên trong những dịp vui. Vì sao người Nhật yêu thích trà nhưng đôi khi lại tránh tặng loại đồ uống này cho nhau?

Trà giữ vị trí đặc biệt trong văn hóa Nhật Bản

Tại Nhật Bản, trà không chỉ là thức uống giải khát mà còn mang giá trị văn hóa, tinh thần và nghệ thuật. Nổi bật trong đó là trà đạo, một thực hành truyền thống đề cao sự tĩnh tâm, lòng tôn trọng và khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong những điều giản dị.

Trong các buổi trà đạo, từng công đoạn từ chuẩn bị dụng cụ, đun nước, pha trà đến cách mời khách đều được thực hiện cẩn trọng. Không gian thưởng trà thường được sắp đặt hài hòa với thiên nhiên, tạo điều kiện để con người tạm gác những lo toan thường nhật và tập trung vào khoảnh khắc hiện tại.

Triết lý trà đạo thường được khái quát bằng bốn chữ “Hòa, Kính, Thanh, Tịch”. Trong đó, Hòa đề cao sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên; Kính thể hiện lòng tôn trọng; Thanh hướng đến sự thanh sạch, giản dị; còn Tịch biểu trưng cho trạng thái tĩnh tại trong tâm hồn.

Tinh thần ấy còn gắn với quan niệm “nhất kỳ nhất hội”, có thể hiểu là mỗi cuộc gặp gỡ đều đáng được trân trọng như một cơ hội duy nhất. Dù con người có thể gặp lại nhau, thời gian và hoàn cảnh đã thay đổi khiến khoảnh khắc hiện tại không thể lặp lại hoàn toàn.

Bên cạnh trà đạo, trà xanh còn xuất hiện phổ biến trong đời sống thường ngày của người Nhật. Các loại trà như sencha, matcha hay hojicha được sử dụng để thưởng thức cùng bữa ăn, pha chế đồ uống hoặc làm nguyên liệu chế biến bánh kẹo.

Chính sự hiện diện rộng rãi ấy khiến quan niệm kiêng tặng trà trở thành một nét văn hóa gây tò mò đối với nhiều du khách nước ngoài.

Mối liên hệ giữa trà và phong tục tang lễ

Một trong những cách lý giải quan trọng cho quan niệm kiêng tặng trà trong một số hoàn cảnh tại Nhật Bản là mối liên hệ giữa trà và các nghi thức tang lễ.

Trong phong tục tang ma truyền thống, trà xanh có thể xuất hiện trong lễ vật cúng bái, nghi thức tưởng niệm người đã khuất hoặc quà đáp lễ dành cho những người đến viếng. Sau tang lễ, gia đình thường gửi quà cảm tạ đến người đã chia sẻ mất mát và hỗ trợ gia quyến. Trà cùng một số loại thực phẩm, đồ dùng thiết yếu có thể được lựa chọn trong những phần quà này.

Những món quà đáp lễ thường hướng đến sự giản dị, thiết thực và có thể sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Trong một số cách lý giải dân gian, việc lựa chọn sản phẩm có thể sử dụng hết còn gắn với mong muốn nỗi buồn và những điều không may không kéo dài.

Từ mối liên hệ đó, trà dần mang thêm một lớp ý nghĩa ngoài công dụng thông thường. Với những người coi trọng phong tục, món quà này có thể gợi nhắc đến tang lễ, sự mất mát hoặc việc tưởng nhớ người đã khuất.

Vì vậy, khi lựa chọn quà trong những dịp vui như cưới hỏi, mừng nhà mới hay chúc mừng thành công, một số người có xu hướng ưu tiên những món quà mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc thay vì trà.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây không phải quy tắc chung áp dụng cho toàn bộ người Nhật. Trà vẫn là món quà được sử dụng trong nhiều hoàn cảnh, tùy thuộc vào địa phương, tập quán gia đình và mục đích tặng quà.

Vì sao trà được dùng trong nghi thức tưởng niệm người đã khuất?

Trong nhiều gia đình Nhật Bản theo truyền thống Phật giáo, việc dâng trà hoặc nước lên bàn thờ tổ tiên là cách thể hiện lòng thành kính với người đã qua đời.

Nghi thức này phản ánh quan niệm rằng những người thân đã khuất vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của gia đình. Việc chuẩn bị lễ vật, thắp hương hoặc cầu nguyện là cách con cháu tưởng nhớ tổ tiên và duy trì sự kết nối giữa các thế hệ.

Tùy theo tôn giáo, phong tục địa phương và truyền thống gia đình, lễ vật trên bàn thờ có thể bao gồm nước, trà, cơm, hoa quả hoặc những món ăn phù hợp. Một số nghi thức tang lễ cũng có thể sử dụng trà như một phần của lễ vật hay vật phẩm tưởng niệm.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng mọi gia đình Nhật Bản đều bắt buộc dâng trà lên bàn thờ mỗi sáng hoặc đều có tập tục đặt lá trà vào quan tài. Những thực hành này có thể khác nhau đáng kể giữa các vùng và cộng đồng.

Dẫu vậy, sự hiện diện của trà trong không gian thờ cúng vẫn góp phần lý giải vì sao một số người gắn loại thức uống quen thuộc này với sự tưởng niệm, lòng thành kính và những thời điểm trang nghiêm của cuộc đời.

Người Nhật có thực sự kiêng tặng trà trong ngày vui?

Trên thực tế, quan niệm người Nhật tuyệt đối không tặng trà cho nhau là cách diễn giải quá rộng. Trà vẫn có thể được dùng làm quà biếu, đặc biệt khi người nhận yêu thích loại đồ uống này hoặc khi món quà được lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh.

Các sản phẩm trà Nhật Bản như trà xanh cao cấp, matcha hay trà rang hojicha vẫn được nhiều người mua làm quà cho người thân, bạn bè và đối tác. Những hộp trà được đóng gói đẹp mắt cũng có thể xuất hiện trong các dịp thăm hỏi, lễ Tết hoặc giao lưu giữa các gia đình.

Điều quan trọng là cần phân biệt giữa phong tục kiêng kỵ trong một số hoàn cảnh với quy tắc giao tiếp bắt buộc của cả xã hội. Việc trà xuất hiện trong nghi thức tang lễ không đồng nghĩa loại đồ uống này chỉ dành cho người đã khuất hoặc luôn mang ý nghĩa không may mắn.

Khi tặng quà cho người Nhật, sự tinh tế nằm ở việc cân nhắc mối quan hệ, dịp tặng và sở thích của người nhận. Nếu chưa rõ quan niệm của đối phương, có thể lựa chọn món quà phù hợp với hoàn cảnh hoặc hỏi trước để tránh những hiểu lầm không cần thiết.

Văn hóa quà tặng Nhật Bản đề cao sự tinh tế

Trong văn hóa Nhật Bản, quà tặng không đơn thuần là vật trao tay mà còn thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn và cách ứng xử của người tặng. Bởi vậy, ý nghĩa của món quà đôi khi quan trọng không kém giá trị vật chất.

Những quan niệm liên quan đến trà cho thấy cùng một vật phẩm có thể mang nhiều tầng ý nghĩa tùy theo hoàn cảnh sử dụng. Trong đời sống thường ngày, trà tượng trưng cho sự thư thái và nét văn hóa đặc trưng; trong một số nghi thức truyền thống, loại đồ uống này lại gắn với lòng thành kính và sự tưởng nhớ người đã khuất.

Đối với du khách hoặc người nước ngoài có quan hệ làm ăn với người Nhật, tìm hiểu những khác biệt văn hóa như vậy sẽ giúp việc lựa chọn quà biếu trở nên phù hợp hơn.

Suy cho cùng, người Nhật không hề xa lánh trà. Quan niệm kiêng tặng trà chỉ xuất hiện trong một số bối cảnh và cách nhìn nhận truyền thống. Hiểu đúng phong tục sẽ giúp tránh những cách diễn giải sai lệch, đồng thời cho thấy sự đa dạng và tinh tế trong văn hóa ứng xử của đất nước này.