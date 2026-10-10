[Video] Ấn tượng Tán Đa Show số 2 với gần 2.000 khán giả

Với sự góp mặt của ca sĩ Lynk Lee cùng hai nhóm nhạc Pink Frog và The Magma, đêm diễn mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng, kết nối ký ức Hà Nội với nhịp sống đương đại.

Không chỉ là một chương trình biểu diễn, “Tán Đa Show” còn mở ra không gian giao thoa giữa các giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, góp phần khắc họa hình ảnh một Hà Nội giàu bản sắc, năng động và đầy sức sống. Trong định hướng dài hạn, “Tán Đa Show” hướng tới trở thành điểm hẹn văn hóa – nghệ thuật cộng đồng, nơi âm nhạc kết nối con người, ký ức và tình yêu dành cho Thủ đô.