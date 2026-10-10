Chương I “Hà Nội đứng lên” tái hiện những dấu mốc lịch sử tiêu biểu trong hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô

Chương II “Bài ca chiến sĩ Thủ đô” khắc họa hình ảnh người chiến sĩ qua các thời kỳ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ Nhân dân

Chương III “Hà Nội - Nơi bình yên tỏa sáng” khắc họa hình ảnh Thủ đô hòa bình, văn minh, hiện đại, với sự đóng góp của lực lượng vũ trang và Nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự

Những giai điệu hào hùng tái hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân Hà Nội trong những năm tháng kháng chiến bảo vệ Thủ đô

Các nghệ sĩ trình diễn những tác phẩm nghệ thuật tái hiện khí thế chiến đấu anh dũng của quân dân Hà Nội trong 60 ngày đêm khói lửa cuối năm 1946

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, múa, hợp xướng và công nghệ trình diễn hiện đại, do các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn

Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Giám đốc sản xuất Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, múa, hợp xướng và công nghệ trình diễn hiện đại