Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Hơn 3.100 hoạt động đưa tuổi trẻ về với những địa chỉ đỏ

Đây là chặng cuối cùng của Hành trình, đồng thời là điểm hội tụ của cán bộ Hội, hội viên, thanh niên từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng nhìn lại những dấu ấn, kết quả và câu chuyện đẹp được tạo nên trong suốt hành trình; qua đó tiếp tục khẳng định tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu

Phát biểu tổng kết hành trình, anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, Hành trình với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam” được khởi động từ tháng 5/2026 tại Nghệ An, vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 cấp Trung ương được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử - văn hóa, các địa chỉ đỏ trên toàn quốc.

Sau 5 tháng triển khai, ngọn đuốc của Hành trình đã đi qua 6 chặng, 7 điểm ở các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh và Cà Mau. Tại các điểm, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cán bộ Hội, hội viên, thanh niên.

Các cơ sở Hội tổ chức hoạt động chào cờ, dâng hương; tri ân gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh; triển khai hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tìm hiểu lịch sử địa phương, giao lưu với nhân chứng lịch sử và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.

Đoàn viên, thanh niên hô vang khẩu hiệu "Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh, thanh niên tiến"

Theo anh Lê Hải Long, Hành trình được ghi dấu với 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ. Cùng với đó, các hình thức sáng tạo nội dung tiếp tục được mở rộng với các hoạt động về viết, sáng tạo sản phẩm tuyên truyền, sản phẩm ứng dụng AI, thu hút hội viên, thanh niên tham gia.

“Thông qua Hành trình này, mỗi bạn trẻ đã thêm một lần nữa cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”; thêm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; từ đó nuôi dưỡng trong mình bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm để vững vàng bước vào chặng đường phía trước, chủ động đón nhận những cơ hội và vượt qua thử thách của thời đại mới.

70 năm truyền thống là nền tảng để thế hệ thanh niên hôm nay tiếp nối niềm tự hào, nuôi dưỡng khát vọng và góp sức mình vào hành trình dựng xây đất nước trong một giai đoạn phát triển mới”, anh Lê Hải Long nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy trao ngọn đuốc truyền thống tới thanh niên tiêu biểu trên cả nước

Tại Chặng 7 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức trong không gian giàu ý nghĩa lịch sử, văn hóa giữa lòng Thủ đô – hồ Hoàn Kiếm, nơi giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu nghìn năm lịch sử và nhịp sống của một Hà Nội đang vươn mình phát triển. Dịp này, các đại biểu, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nghi thức rước đuốc và đồng diễn semaphore.

Trong đó, ngọn đuốc được trao truyền không chỉ là một nghi thức biểu tượng, mà còn là khoảnh khắc kết nối giữa các thế hệ, giữa những giá trị được hun đúc qua lịch sử với khát vọng, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ hôm nay. Từ ngọn lửa ấy, niềm tự hào được tiếp nối, trách nhiệm được trao gửi và khát vọng cống hiến được thắp lên, để hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không dừng lại ở một điểm kết thúc, mà tiếp tục được viết bằng những hành động cụ thể của tuổi trẻ Việt Nam trên chặng đường phía trước.

Biểu dương 15 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể là Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Đồng thời, trao tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 24 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.