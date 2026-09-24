Khi cán bộ tự làm mới mình

ĐBP - Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc cán bộ cơ sở đứng trước những yêu cầu mới, công việc mới và cả đòi hỏi ngày càng cao từ thực tiễn. Ở Điện Biên, nhiều cán bộ không chờ được “trao” thêm kiến thức mà chủ động tự học, tự rèn và bồi đắp năng lực từ chính công việc mỗi ngày. Học từ đồng chí, đồng nghiệp, từ sách vở, công nghệ và hơn hết là từ thực tiễn, những điều người dân gửi gắm, mỗi cán bộ từng bước trưởng thành hơn trong công việc. Tự học để vững việc, gần dân để hiểu việc, đổi mới để làm việc tốt hơn trở thành động lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu mới, phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả.

Kỳ I: Thực tiễn cơ sở, thước đo năng lực cán bộ

Cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy, nhất là ở cơ sở, nơi mọi chủ trương, chính sách phải được cụ thể hóa thành việc làm thiết thực, gần dân và sát dân. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu ngày càng cao, công tác cán bộ ở Điện Biên đứng trước những yêu cầu mới cả về năng lực, phương pháp và tinh thần trách nhiệm. Từ thực tiễn công việc, những vấn đề đặt ra cũng là “thước đo” để nhận diện, bồi dưỡng và nâng tầm đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo xã Si Pa Phìn tham gia phong trào trồng cà phê, mắc ca trên địa bàn xã.

Sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc

Cùng với cả nước, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Điện Biên chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền. Theo Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 1/7/2025, 45 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh, gồm 42 xã và 3 phường chính thức đi vào hoạt động, mở ra yêu cầu mới về tổ chức bộ máy, phương thức điều hành và chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở.

Để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, hiệu quả, tỉnh Điện Biên đã chủ động sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tại các đơn vị hành chính cấp xã. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quyết định điều động 1.428 cán bộ, công chức, viên chức; Sở Nội vụ điều động 2.038 cán bộ, công chức và chuyển công tác 14.273 viên chức, người lao động về các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp.

Xã Si Pa Phìn thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Si Pa Phìn và Phìn Hồ. Xác định ổn định tổ chức bộ máy là điều kiện “then chốt” bảo đảm thông suốt trong chỉ đạo, điều hành, xã đã chú trọng ổn định tổ chức bộ máy, phân công cán bộ theo từng lĩnh vực; nhất là bố trí cán bộ đúng người, đúng việc bảo đảm bộ máy vận hành nhịp nhàng, trôi chảy.

Bà Bùi Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy xã thông tin: “Ngày đầu thành lập, khối lượng công việc khá lớn lại bộn bề khó khăn. Tuy nhiên, mỗi nhóm công việc đều được xã phân công cụ thể, rõ ràng, từng cán bộ được giao nhiệm vụ sát thực tiễn, phù hợp với năng lực chuyên môn. Yêu cầu mỗi cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo để không gián đoạn công việc. Đồng thời, đánh giá đúng năng lực của mỗi cán bộ để sắp xếp đúng người, đúng việc”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: “Với quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở không chỉ bảo đảm đủ số lượng mà phải nâng cao chất lượng; không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà phải có năng lực thích ứng với yêu cầu phát triển trong tương lai. Trên cơ sở đó, tỉnh Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, chú trọng rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực, kinh nghiệm, vị trí việc làm; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cơ bản bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu ngày càng hợp lý, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm”.

Có thể thấy, việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp đã góp phần giúp bộ máy cơ sở từng bước ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, từ thực tiễn vận hành, không ít khó khăn, vướng mắc đang đặt ra đối với bộ máy cơ sở.

Nhận diện “điểm nghẽn”

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, tỉnh Điện Biên đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Đội ngũ cán bộ từng bước được kiện toàn, chất lượng và trình độ chuyên môn ngày càng nâng lên; tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân có chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân và kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều “điểm nghẽn”. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở tuy có trình độ chuyên môn nhưng kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong cải cách hành chính. Một bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; còn tình trạng chồng chéo chức năng, “thừa người quen việc cũ nhưng thiếu người làm việc mới” dẫn đến hiệu quả xử lý công việc chưa cao...

Ông Tạ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Nhé cho biết: “Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của xã cơ bản được kiện toàn, đội ngũ cán bộ, công chức từng bước ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, thực tế trong thời gian đầu sau sáp nhập xã vẫn thiếu cán bộ được đào tạo đúng chuyên ngành, nhất là những vị trí đòi hỏi chuyên môn sâu”.

Sau sắp xếp, phạm vi địa bàn quản lý cấp xã mở rộng, trong khi khối lượng công việc tăng đáng kể do nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện chuyển giao về cơ sở. Điều này đã tạo áp lực lớn đối với đội ngũ thực thi nhiệm vụ. Một số cán bộ chưa kịp thích nghi với yêu cầu chuyên môn sâu, phương thức làm việc mới, dẫn đến quá tải, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ và chất lượng giải quyết công việc.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chia sẻ: Cấp xã không chỉ trực tiếp giải quyết các công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp mà còn được tăng cường phân cấp, phân quyền, tiếp nhận và thực hiện nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Bên cạnh việc nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ phải có năng lực quản lý, tổ chức thực hiện, phối hợp xử lý công việc liên ngành; chủ động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Muốn phục vụ nhân dân tốt hơn, trước hết phải xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm và tâm huyết. Từ những yêu cầu đặt ra trong thực tiễn, tỉnh Điện Biên đã từng bước triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường, biệt phái về cơ sở những cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu chuyên môn. Đây không chỉ là sự bổ sung về nhân lực, mà còn được kỳ vọng tạo thêm “làn gió mới”, góp phần chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa cách làm hiệu quả và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ tại cơ sở. Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển từ cơ sở.

Bài, ảnh: Sầm Phúc - Thu Hằng

Kỳ II: “Làn gió mới” tiếp sức cơ sở