Tinh gọn để giáo dục Hà Nội hiệu quả hơn

Thành phố Hà Nội đã giảm số cơ sở giáo dục từ 2.356 xuống còn 1.097 đơn vị (giảm 53,4%); số cán bộ quản lý giảm từ 5.484 xuống 3.202 người. Trong đó, 1.710 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được điều chuyển sang trực tiếp giảng dạy. Thế nhưng, thành phố vẫn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức. Con số đó cho thấy, điều giáo dục Thủ đô cần lúc này không chỉ là một bộ máy quản lý gọn nhẹ hơn, mà còn là một đội ngũ đứng lớp đủ về số lượng, vững về chuyên môn, tận tâm với học trò. Bởi suy cho cùng, mọi cải cách giáo dục đều phải được kiểm chứng từ lớp học.

Đằng sau khoảng trống hơn 7.200 giáo viên của Hà Nội là một bài toán không mới nhưng ngày càng cấp thiết. Cả nước hiện thiếu khoảng 104.500 giáo viên mầm non, phổ thông so với định mức, trong đó cấp trung học cơ sở thiếu gần 42.500 người. Điều đó cho thấy, đây không đơn thuần là câu chuyện tuyển dụng chậm ở một vài địa phương, mà là sự “lệch pha” giữa quy mô phát triển của hệ thống giáo dục với khả năng cung ứng nguồn nhân lực.

Với Hà Nội, sức ép trước hết đến từ một đô thị có dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh và sự dịch chuyển dân cư mạnh. Trường lớp, số học sinh có thể tăng nhanh ở một số khu vực, trong khi đội ngũ giáo viên không thể bổ sung ngay tương ứng. Vì thế, tình trạng thiếu giáo viên thường không diễn ra đồng đều mà mang tính cục bộ theo địa bàn, cấp học, môn học.

Một nguyên nhân khác là việc giao và sử dụng biên chế chưa theo kịp biến động thực tế. Có nơi thiếu người đứng lớp nhưng việc tuyển dụng, điều động, hợp đồng chưa được thực hiện kịp thời; nơi khác lại có tình trạng thừa cục bộ. Chính phủ vừa yêu cầu các địa phương tuyển hết số biên chế được giao, đồng thời điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bố trí dạy liên trường và ký hợp đồng ở những nơi chưa thể bố trí đủ biên chế…

Giải bài toán thiếu giáo viên không thể chỉ trông chờ vào một đợt tuyển dụng. Hà Nội cần biến yêu cầu “đủ giáo viên” thành một chương trình quản trị nhân lực giáo dục lâu dài, bắt đầu từ dữ liệu chính xác. Từng trường, từng cấp học, từng môn học, từng địa bàn phải biết mình đang thiếu bao nhiêu, thiếu ở đâu và thiếu trong bao lâu. Khi dữ liệu dân số, học sinh, trường lớp và giáo viên được kết nối, việc dự báo nhu cầu sẽ đi trước một bước, thay vì chờ thiếu mới xoay xở bù đắp.

Trước mắt, thành phố cần tuyển hết chỉ tiêu được giao, đồng thời mạnh dạn điều tiết giáo viên giữa các trường, các địa bàn; tổ chức dạy liên trường, luân chuyển, biệt phái phù hợp để xử lý việc thiếu - thừa cục bộ. Những nơi chưa thể bố trí bằng biên chế cần chủ động ký hợp đồng theo quy định, bảo đảm không để học sinh phải học trong tình trạng thiếu giáo viên kéo dài. Đây cũng là yêu cầu Chính phủ đặt ra với các địa phương trong năm học 2026-2027.

Nhưng tuyển đủ mới chỉ là bước đầu. Hà Nội cần hướng tới tuyển đúng và giữ được người giỏi. Chính sách đối với nhà giáo cần đủ sức tạo niềm tin về nghề nghiệp, nhất là với những môn học và địa bàn khó tuyển. Cùng với đó, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phải chuyển mạnh sang năng lực thực hành: Chuyên môn, phương pháp sư phạm, quản lý lớp học, tâm lý học sinh, năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hà Nội cũng cần tiếp tục đầu tư trường, lớp tại những nơi dân số tăng nhanh, khai thác hợp lý quỹ đất và cơ sở vật chất sau sắp xếp, để giảm áp lực sĩ số và tạo môi trường làm việc tốt hơn cho giáo viên; tiếp tục rà soát mạng lưới trường lớp, ưu tiên những khu vực có nguy cơ quá tải và tăng cường quản trị giáo dục trên nền tảng dữ liệu.

Tinh gọn bộ máy là để nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. Với giáo dục, hiệu quả đó phải được nhìn thấy trong từng giờ học, từng lớp học, từng bước tiến của mỗi học sinh. Vì thế, sau cuộc sắp xếp lớn, Hà Nội cần tiếp tục bố trí lại nguồn lực, đổi mới cách tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ nhà giáo. Khi bộ máy đã gọn, lớp học phải đủ giáo viên; khi nguồn lực đã được bố trí hợp lý, chất lượng phải được nâng lên. Đó mới là lúc “tinh gọn” thực sự trở thành sức mạnh và cũng là cách Hà Nội khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp giáo dục của cả nước.