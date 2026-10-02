Tập trung hoàn thiện chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên

Quang cảnh buổi thẩm định.

Tại buổi thẩm định, đại diện Công ty TNHH Zeit Media trình bày kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Trà Quốc tế -Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Thái Nguyên: Tráng ca miền gió ngàn – Tinh hoa đất Việt” gồm 3 chương, 7 lớp nội dung: Lịch sử – Cách mạng – Bắc Thái – Tri ân – Đổi mới – Trà – Khát vọng tương lai.

Đại diện Công ty TNHH Zeit Media trình bày bố cục sân khấu chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Chương trình dẫn dắt khán giả qua hành trình từ cội nguồn lịch sử, truyền thống cách mạng đến diện mạo Thái Nguyên hôm nay và khát vọng tương lai. Hình tượng Trà Thái Nguyên xuyên suốt chương trình, gắn với văn hóa, con người và khát vọng phát triển. Sân khấu 3D kết hợp âm nhạc, ánh sáng, mapping và hiệu ứng hiện đại; pháo hoa nghệ thuật tạo điểm nhấn cho đêm khai mạc.

Tại buổi thẩm định, các thành viên Hội đồng tập trung góp ý hoàn thiện nội dung, bố cục, thời lượng và ngôn ngữ thể hiện; tính liên kết, dấu mốc lịch sử. Đồng thời, rà soát hệ thống âm nhạc, lời bình, hình ảnh và giải pháp sân khấu, làm nổi bật văn hóa trà, bản sắc đất và người Thái Nguyên, truyền thống lịch sử và khát vọng phát triển, hội nhập.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đại biểu và các thành viên Hội đồng tập trung góp ý hoàn thiện nội dung chương trình.

Các ý kiến đề nghị cân đối giữa nội dung chính luận và nghệ thuật, bảo đảm chương trình cô đọng, giàu cảm xúc và có điểm nhấn.

Đơn vị xây dựng chương trình tiếp thu các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện kịch bản, bảo đảm sự thống nhất giữa nội dung, nghệ thuật và công nghệ, tạo dấu ấn cho đêm khai mạc Festival.