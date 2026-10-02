Không vượt qua nhà vô địch Olympic, Nguyễn Thị Tâm giành HCB ASIAD 20

Dù rất nỗ lực nhưng võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã không thể vượt qua đối thủ quá mạnh

Ngày 2.10, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận chung kết hạng 51kg nữ môn boxing tại ASIAD 20, đối đầu Wu Yu của Trung Quốc. Đây được xem là thử thách lớn nhất của nữ võ sĩ Việt Nam tại Đại hội, bởi Wu Yu đang là một trong những tay đấm hàng đầu thế giới và là đương kim vô địch Olympic Paris 2024 hạng 50kg.

Trước một đối thủ có đẳng cấp rất cao, Nguyễn Thị Tâm nhập cuộc với quyết tâm lớn. Ngay từ những giây đầu tiên, võ sĩ Việt Nam chủ động di chuyển, cố gắng giữ cự ly và tìm cơ hội tung đòn. Tuy nhiên, Wu Yu nhanh chóng cho thấy sức mạnh với tốc độ ra đòn nhanh, khả năng áp sát tốt và liên tục gây sức ép.

Trong hiệp đầu tiên, võ sĩ Trung Quốc tổ chức nhiều pha tấn công liên tiếp khiến Nguyễn Thị Tâm phải tập trung cao độ trong phòng thủ. Có thời điểm, Tâm rơi vào tình huống rất khó trước sức ép mạnh mẽ của đối phương. Dù vậy, nữ võ sĩ Việt Nam vẫn kiên trì bám đuổi, tìm cách phản đòn và không để đối thủ hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Theo bảng điểm chính thức, ở hiệp 1, một trọng tài chấm Nguyễn Thị Tâm thắng 10-9, trong khi 4 trọng tài còn lại chấm Wu Yu thắng 10-9. Điều đó phần nào cho thấy sự nỗ lực của Tâm trong những phút đầu tiên trước một đối thủ được đánh giá rất cao.

Sang hiệp 2, Nguyễn Thị Tâm thi đấu tốt hơn. Những tiếng hô “Việt Nam”, “cố lên chị ơi” liên tục vang lên từ khu vực khán đài, nơi các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam và người hâm mộ cổ vũ, như tiếp thêm sức mạnh cho nữ võ sĩ Việt Nam.

Trong phút nghỉ giữa các hiệp, Ban huấn luyện liên tục trao đổi, điều chỉnh chiến thuật, yêu cầu Tâm duy trì sự chủ động và tìm kiếm những tình huống ra đòn chính xác hơn. Trở lại sàn đấu, cô cố gắng tăng tốc độ, chủ động áp sát và tung ra những đòn phản công nhằm thu hẹp cách biệt.

Tuy nhiên, kinh nghiệm cùng khả năng kiểm soát trận đấu của Wu Yu tiếp tục phát huy hiệu quả. Nhà vô địch Olympic duy trì được cự ly tốt, ra đòn nhanh và chính xác, đồng thời hạn chế tối đa những tình huống có thể tạo cơ hội cho Nguyễn Thị Tâm.

Ở hiệp đấu cuối cùng, dù biết đang gặp bất lợi, Nguyễn Thị Tâm vẫn không từ bỏ. Nữ võ sĩ Việt Nam tiếp tục thi đấu quyết liệt trong những phút cuối, cố gắng tìm kiếm cơ hội để thay đổi cục diện trận đấu. Song trước đối thủ quá mạnh và thi đấu chắc chắn, Tâm không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Sau 3 hiệp đấu, cả 5 trọng tài đều xác định chiến thắng thuộc về Wu Yu. Bốn trọng tài chấm võ sĩ Trung Quốc thắng 30-27, trọng tài còn lại chấm 29-28. Chung cuộc, Nguyễn Thị Tâm thua 0-5 và giành HCB hạng 51kg nữ.

Dù chưa thể bước lên bục cao nhất, hành trình của Nguyễn Thị Tâm tại ASIAD 20 vẫn để lại dấu ấn đặc biệt. Trước đó ở bán kết, cô đã tạo nên một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất của boxing Việt Nam tại Đại hội khi đánh bại Alua Balkibekova của Kazakhstan với tỉ số tuyệt đối 5-0. Balkibekova là võ sĩ từng hai lần vô địch thế giới, trong khi chiến thắng này cũng đưa Nguyễn Thị Tâm lần đầu tiên vào chung kết ASIAD trong sự nghiệp.

Chiếc HCB của Nguyễn Thị Tâm cũng là chiếc huy chương lịch sử của boxing Việt Nam tại đấu trường lớn nhất châu lục. Hy vọng từ tấm gương của Nguyễn Thị Tâm và từ thành tích này, boxing Việt Nam sẽ tiếp tục vươn tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai.