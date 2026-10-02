Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tạ Quang Đông nhấn mạnh tại họp báo Tuần lễ sân khấu Việt Nam tại Pháp diễn ra ngày 2/10 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông thông tin về Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, việc tổ chức Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp xuất phát từ mong muốn đưa những giá trị đặc sắc của sân khấu Việt Nam đến gần hơn với công chúng Pháp và bạn bè quốc tế, đồng thời tạo một không gian để nghệ sĩ hai nước gặp gỡ, trao đổi và cùng sáng tạo.

Qua Tuần lễ Sân khấu, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu một diện mạo đa dạng, giàu bản sắc nhưng cũng năng động và sáng tạo của sân khấu Việt Nam. Từ những di sản sân khấu truyền thống đến những tác phẩm đương đại, từ múa rối nước đến kịch nói và múa, các chương trình được lựa chọn nhằm giúp khán giả quốc tế có cơ hội tiếp cận nhiều chiều hơn với nghệ thuật Việt Nam.

Chủ đề xuyên suốt của Tuần lễ Sân khấu là “Những cuộc gặp gỡ - Rencontre”. “Gặp gỡ” ở đây không chỉ là gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng, mà rộng hơn là gặp gỡ giữa hai nền văn hóa, giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo, giữa Việt Nam và Pháp.

Tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được đạo diễn Anne Bouvier dàn dựng với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam.

Ban Chủ trì họp báo giới thiệu Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông thông tin, điểm nhấn đáng chú ý là tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam.

Đây là một thử nghiệm có ý nghĩa về giao lưu và hợp tác sáng tạo. Một tác phẩm sân khấu Việt Nam được tiếp cận từ góc nhìn của nghệ sĩ Pháp sẽ tạo nên một cuộc đối thoại nghệ thuật, qua đó giúp hai bên hiểu sâu hơn về ngôn ngữ sân khấu, về những khác biệt cũng như những điểm tương đồng trong cảm nhận và sáng tạo nghệ thuật.

Cùng với đó, các chương trình múa rối nước, những di sản sân khấu Việt Nam, múa đương đại “Dó”, chương trình“Trương Chi” qua cảm nhận của nghệ sĩ Pháp, các hoạt động giao lưu, hội thảo và quảng bá văn hóa sẽ tạo nên một bức tranh tương đối toàn diện về sân khấu Việt Nam.

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Các màn Múa rối nước được trình diễn tại Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho công chúng quốc tế.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Tuần Sân khấu không chỉ hướng tới mục tiêu biểu diễn và quảng bá nghệ thuật. Ban Tổ chức kỳ vọng đây sẽ là một hoạt động ngoại giao văn hóa và văn hóa đối ngoại, góp phần giới thiệu với công chúng Pháp và bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập.

Thông qua nghệ thuật, khán giả có thể tiếp cận Việt Nam không chỉ bằng những thông tin về đất nước, mà bằng những câu chuyện, cảm xúc, hình ảnh và giá trị nhân văn được truyền tải trực tiếp trên sân khấu.

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, các chương trình của Tuần Sân khấu cũng là dịp để kết nối với quê hương, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc và sự gắn bó giữa các thế hệ người Việt với đất nước. Một mục tiêu quan trọng khác của Tuần Sân khấu là thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Nghệ thuật truyền thống của Việt Nam được lựa chọn trình diễn tại Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp.

Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu.

Thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Sân khấu, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp là sáng kiến của nhà báo Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, và nhà báo Nguyễn Mỹ Linh. Đây là tâm huyết của những người yêu văn hóa, không ngừng sáng tạo, cùng với sự hưởng ứng, đồng hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, các nghệ sĩ và các nhà hát quốc gia. Từ đó, Tuần Sân khấu Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Pháp, gắn với kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp.

Theo bà Nguyễn Phương Hòa, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp là sự hội tụ của Nghị quyết 80, Chiến lược Ngoại giao văn hóa và Chiến lược phát triển văn hóa, hướng tới phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam ra thế giới. Hoạt động này cũng gắn với những sự kiện có ý nghĩa như kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Pháp, Thập kỷ Văn hóa vì sự Phát triển Bền vững, đồng thời dựa trên nền tảng hợp tác hơn năm thập kỷ giữa hai nước.

“Việc lựa chọn Paris, theo bà Nguyễn Phương Hòa, không chỉ bởi đây là thủ đô của một đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và là nơi đặt trụ sở UNESCO, mà còn bởi Paris là một trung tâm nghệ thuật toàn cầu. Từ đây, các giá trị nghệ thuật của Việt Nam có thể được lan tỏa tới công chúng quốc tế, đúng với ý tưởng xuyên suốt của những cuộc gặp gỡ. Chúng tôi mong muốn từ những đối thoại về ngoại giao sẽ thúc đẩy sự đồng sáng tạo, những cuộc gặp gỡ để giao thoa, giao lưu văn hóa”, bà Nguyễn Phương Hòa chia sẻ.

Các nghệ sĩ hăng say luyện tập, chuẩn bị các tiết mục biểu diễn.

Trong hai ngày 24, 25/10, “Việt Nam en scène” mở màn tại Quảng trường Bastille, giữa lòng Paris, với loại hình múa rối nước, một trong những loại hình nghệ thuật dân gian tiêu biểu của Việt Nam, nơi sân khấu, âm nhạc và ký ức văn hóa cùng hòa quyện.

Ngày 26/10, lễ khai mạc chính thức diễn ra tại Nhà hát Marigny với vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Anh Tú, Thanh Sơn, Lương Thu Trang, Thu Quỳnh, Bá Anh, Ánh Dương, Lý Chí Huy, Quang Minh, Thanh Bình, Phan Thắng…

Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Sân khấu.

Ngày 27/10, tại Nhà hát Marigny, chương trình “Truyền thuyết Việt Nam” giới thiệu “Con Rồng Vàng” và “Người đánh cá ở đáy tách trà” (trích đoạn Trương Chi), kết hợp trí tưởng tượng của văn hóa Việt Nam với ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Chi tiết các hoạt động trong Tuần Sân Khấu Việt Nam tại Pháp.

Ngày 28/10, tại Rạp Grand Rex, “Đêm nghệ thuật đặc biệt - Từ di sản đến đương đại” đưa khán giả khám phá sân khấu Việt Nam qua múa đương đại và các loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương. Những giá trị di sản được nhìn nhận như chất liệu sống động, tiếp tục được sáng tạo và tái hiện trong đời sống đương đại.

Ngày 29/10, tại Carreau du Temple, “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” trở lại sân khấu Paris sau buổi công diễn khai mạc tại Nhà hát Marigny, tiếp tục giới thiệu tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đến công chúng Pháp.

Ngày 30/10, cũng tại Carreau du Temple, đêm nghệ thuật “Từ di sản đến đương đại - Trở lại sân khấu” tiếp tục mang đến các tiết mục múa đương đại, tuồng, chèo và cải lương, tạo sự đan xen giữa di sản và sáng tạo.

Ngày 31/10, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, chương trình khép lại với “Cuộc gặp gỡ giữa Pháp và Việt Nam”, đêm giao lưu giữa các nghệ sĩ Pháp và Việt Nam, cùng khán giả và những người yêu nghệ thuật sân khấu.