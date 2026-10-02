Khai mạc Liên hoan hát Then, đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Cao Bằng

Tiết mục văn nghệ khai mạc Liên hoan.

Liên hoan có sự tham gia của 12 đoàn với hơn 200 nghệ nhân, diễn viên thuộc các phường: Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang và các xã Hòa An, Đông Khê, Hạ Lang, Trùng Khánh, Bảo Lạc, Trường Hà, Thông Nông, Thạch An, Nguyên Bình.

Tham gia Liên hoan, các đoàn mang đến nhiều tiết mục hát Then, đàn tính, múa và trình diễn trang phục dân tộc được chuẩn bị, tập luyện công phu. Các tiết mục thể hiện sự phong phú trong đời sống văn hóa, nghệ thuật của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao..., qua đó giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống gắn với đời sống cộng đồng ở từng địa phương. Với không gian biểu diễn tại Phố đi bộ Kim Đồng, Liên hoan tạo điều kiện để các giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu trực tiếp đến đông đảo nhân dân và du khách.

Ban Tổ chức tặng hoa các đoàn tham dự Liên hoan.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 76 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 - 3/10/2026) và 527 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2026). Thông qua Liên hoan, các nghệ nhân, diễn viên và hạt nhân văn nghệ quần chúng có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong thực hành, biểu diễn văn hóa dân gian; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống gắn với quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa Cao Bằng.

Đoàn xã Thông Nông trình diễn trang phục dân tộc tại Liên hoan.

Các tiết mục của Liên hoan được biểu diễn trong ngày 2/10. Chương trình bế mạc và công diễn những tiết mục đặc sắc diễn ra vào 19 giờ 45 phút cùng ngày tại Phố đi bộ Kim Đồng, phục vụ nhân dân và du khách.