Khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ phường Vĩnh Tuy

Thượng tá Nguyễn Bá Chiến thông tin về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: PV

Tại tọa đàm, các đại biểu và thầy trò Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu đã nghe Thượng tá Nguyễn Bá Chiến, Phó Trưởng phòng Cán bộ, Cục Chính trị - Tổ trưởng Tổ Báo cáo viên Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trực tiếp thông tin, cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vinh quang của Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Từ những ngày đầu thành lập trong khói lửa kháng chiến, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn kiên cường, vượt qua muôn vàn khó khăn, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ban Giám hiệu, các thầy, cô giáo cùng hơn 200 em học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu chăm chú theo dõi những câu chuyện lịch sử ý nghĩa tại tọa đàm. Ảnh: PV

Thông qua những câu chuyện lịch sử chân thực, sinh động do báo cáo viên truyền đạt, chương trình giúp hơn 200 học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần anh dũng của "người chiến sĩ Thủ đô". Buổi giao lưu, chia sẻ đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời góp phần giáo dục lý tưởng sống, ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Chương trình tọa đàm truyền thống kết thúc trong không khí hào hùng, để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu và học sinh, qua đó củng cố niềm tin, tinh thần đại đoàn kết và quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.