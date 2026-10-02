Trang trọng Lễ tưởng niệm 593 năm ngày mất Vua Lê Thái Tổ

Dự lễ có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các xã vùng Hưng Nguyên, đại diện dòng họ Lê tại Nghệ An, cùng đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương.

Quang cảnh Lễ tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ và các nghĩa quân. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo xã Lam Thành và các xã vùng Hưng Nguyên tham dự Lễ tưởng niệm. Ảnh: Mai Hoa

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, nhân dân và du khách đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Vua Lê Thái Tổ cùng các tướng lĩnh, nghĩa quân đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND xã Lam Thành Lê Khánh Quang đọc diễn văn tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ. Ảnh: Mai Hoa

Vua Lê Thái Tổ, tên thật là Lê Lợi, sinh ngày 6/8 năm Ất Sửu, tức ngày 10/9/1385, tại Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Năm 1416, tại Lam Sơn, Lê Lợi cùng 18 người bạn chiến đấu thân tín tổ chức Hội thề Lũng Nhai, nguyện một lòng đồng tâm hiệp lực đánh giặc, cứu nước.

Ngày 7/2/1418, Lê Lợi chính thức dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn, tự xưng Bình Định Vương, kêu gọi nhân dân đứng lên chống quân Minh xâm lược.

Đông đảo cán bộ, nhân dân các địa phương về dự Lễ tưởng niệm. Ảnh: Mai Hoa

Từ lực lượng ban đầu chỉ vài nghìn người, trong điều kiện vô cùng gian khổ, nghĩa quân Lam Sơn từng bước xây dựng lực lượng, củng cố căn cứ, phát huy sức mạnh của lòng dân. Trải qua nhiều năm chiến đấu, nghĩa quân đã vượt qua những thời điểm cam go, trong đó có nhiều lần bị quân Minh bao vây, truy kích.

Lãnh đạo xã Lam Thành tiến lễ. Ảnh: Mai Hoa

Năm 1424, thực hiện kế sách của Nguyễn Chích, Lê Lợi đưa quân vào Nghệ An. Đây là bước chuyển quan trọng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Tại vùng đất Nghệ An, nghĩa quân nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân. Lê Lợi đã đề ra những quy định nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân, qua đó, củng cố niềm tin và tạo nên sức mạnh đoàn kết giữa nghĩa quân với nhân dân.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dâng hương tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ và các nghĩa quân. Ảnh: Mai Hoa

Tại Nghệ An, nghĩa quân Lam Sơn liên tiếp giành thắng lợi ở Khả Lưu, Bồ Ải, Trà Lân…, từng bước mở rộng địa bàn, phát triển lực lượng và tiến xuống vùng đồng bằng.

Đầu năm 1425, Lê Lợi đưa quân về vùng Đa Lôi, Nam Đàn và chọn núi Thiên Nhẫn làm địa bàn xây dựng căn cứ, hình thành phòng tuyến Lục Niên. Từ đây, nghĩa quân vừa củng cố lực lượng, tổ chức sản xuất, bảo đảm lương thực, vừa tiến hành các hoạt động quân sự, từng bước cô lập và tiến tới giải phóng thành Nghệ An.

Lãnh đạo xã Lam Thành dâng hương tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ và các nghĩa quân. Ảnh: Mai Hoa

Sự ủng hộ của nhân dân Nghệ An đã góp phần quan trọng tạo nên thế và lực mới cho nghĩa quân Lam Sơn. Từ Nghệ An, lực lượng nghĩa quân tiếp tục tiến ra phía Bắc, giành nhiều thắng lợi quan trọng, tạo tiền đề đi đến thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống quân Minh.

Lãnh đạo các địa phương vùng Hưng Nguyên dâng hương tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ và các nghĩa quân. Ảnh: Mai Hoa

Sau 10 năm “nếm mật nằm gai”, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi đã giành thắng lợi. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên, đặt quốc hiệu Đại Việt, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước dưới triều Hậu Lê.

Đại diện dòng họ Lê tại Nghệ An và đông đảo nhân dân các địa phương dâng hương tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ và các nghĩa quân. Ảnh: Mai Hoa

Sau 6 năm trị vì đất nước, ngày 22/8 năm Quý Sửu 1433, Vua Lê Thái Tổ qua đời, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng nhân dân. Để tưởng nhớ công lao của nhà vua và các anh hùng nghĩa liệt, nhân dân vùng Triều Khẩu xưa, nay thuộc xã Lam Thành đã xây dựng đền Vua Lê tại vùng đất gắn với quá trình hoạt động của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn trong những năm tiến hành cuộc kháng chiến chống quân Minh. Năm 1997, đền Vua Lê được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia.

Nghi thức Đại tế tại Lễ tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ và các nghĩa quân. Ảnh: Mai Hoa

Lễ tưởng niệm 593 năm ngày mất Vua Lê Thái Tổ với các nghi thức truyền thống như lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ dâng hoa, dâng hương và lễ đại tế truyền thống. Sự kiện nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Vua Lê Thái Tổ; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng thời, thông qua các hoạt động tưởng niệm nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích lịch sử Quốc gia đền Vua Lê; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Lam Thành đến du khách thập phương.