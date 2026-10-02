Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai:Giao lưu văn hóa quốc tế qua những gian hàng đặc sắc

Nhiều hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Với quy mô được mở rộng và nội dung đa dạng hơn so với lần thứ nhất, Lễ hội năm nay có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Sự góp mặt của các quốc gia tại lễ hội đang tạo nên không gian giao lưu đa văn hóa phong phú, sôi động, diễn ra xuyên suốt các ngày diễn ra lễ hội.

Tại các không gian văn hóa và ẩm thực, du khách đã có cơ hội khám phá những nét đặc trưng trong đời sống, phong tục và nghệ thuật của nhiều quốc gia.

Các gian được trang trí mang đậm dấu ấn riêng, giới thiệu từ trang phục truyền thống, sản phẩm thủ công đến những món ăn đặc trưng, qua đó tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa đa sắc màu ngay giữa lòng Hà Nội.

Không chỉ giới thiệu bản sắc của mỗi quốc gia, các không gian còn là điểm gặp gỡ, giao lưu giữa người dân, du khách và đại diện các nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết và kết nối văn hóa.

Artem Tâm và người bạn tham gia gian hàng của Ukraine tại Lễ hội Văn hoá thế giới năm 2026

Về phía gian hàng của Ukraine, Artem Tâm (25 tuổi), sinh viên người Ukraine tốt nghiệp ngành Việt Nam học tại Đại học Khoa học - Xã hội Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) bày tỏ tình yêu đặc biệt với tiếng Việt và văn hoá Việt.

Nói bằng tiếng Việt trôi chảy, chia sẻ với Văn Hoá, Artem Tâm mong muốn có thể giới thiệu và lan tỏa văn hóa Ukraine đến người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai.

Thông qua lễ hội, Artem Tâm sẽ giới thiệu văn hoá độc đáo và bản sắc riêng của Ukraine đến du khách ghé thăm gian hàng. Ukraine có lịch sử lâu đời, ẩm thực phong phú, trang phục truyền thống và nhiều nét văn hóa đặc trưng.

Artem Tâm cũng hy vọng lễ hội sẽ tạo cơ hội để người Việt Nam tiếp xúc và tìm hiểu trực tiếp về văn hóa Ukraine. Qua đó, văn hóa Việt Nam cũng có thể được giới thiệu và lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Tại gian ẩm thực, Loubna đại diện đến từ Ma-rốc và hiện đang sinh sống tại Hà Nội từ năm 2024 bày tỏ thích thú khi tham gia lễ hội để giới thiệu văn hóa và các món bánh ngọt truyền thống của Ma-rốc đến người Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Loubna đại diện cho gian hàng của Ma-rốc

Loubna đã giới thiệu nhiều món ăn đặc sản như bánh dừa, bánh quy nhân hạnh nhân và dừa, cùng các loại bánh nhân chà là. Lubna cho biết cô rất vui khi tham gia lễ hội và đánh giá cao không khí đông vui, sôi động với sự góp mặt của nhiều quốc gia.

Loubna chia sẻ lễ hội là dịp ý nghĩa để hai nước Ma-rốc và Việt Nam giao lưu, kết nối và hiểu hơn về văn hóa của nhau. Đây cũng là cơ hội để lan toả đặc trưng ẩm thực Ma-rốc với mọi người. Thông qua những món ăn truyền thống, mọi người sẽ hiểu thêm và yêu thích văn hóa Ma-rốc hơn.

Livia Miedl (22 tuổi) - Đại diện gian hàng của Áo

Về phía đại diện cho gian hàng của Áo, Livia Miedl (22 tuổi) hiện đang thực tập tại Đại sứ quán Áo ở Hà Nội. Tại đây, Livia Miedl đã vui vẻ giới thiệu gian hàng của Áo và mong muốn có thể quảng bá nhiều hơn văn hóa, cảnh quan và những nét đặc trưng của đất nước mình tới Việt Nam.

Livia Miedl cho biết Áo nổi tiếng với những dãy núi cao, mùa đông có nhiều tuyết và các hoạt động ngoài trời như trượt tuyết, trượt băng và đi bộ đường dài. Vì vậy, gian hàng cũng nổi bật với cảnh quan quen thuộc của Áo với mong muốn mang văn hoá và di sản của Áo được giới thiệu nhiều hơn tại lễ hội.

Bên cạnh đó, Livia Miedl cũng chia sẻ thêm về trang phục truyền thống Dirndl của Áo, đặc biệt phổ biến ở các vùng nông thôn và miền núi nhằm duy trì văn hóa truyền thống lâu đời.