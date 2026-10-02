Video: Cận cảnh những loài cây di sản hàng trăm tuổi trên đảo Cồn Cỏ.

Đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị là hòn đảo có diện tích hơn 2,2km2. Đảo cách mũi Lay (xã Vĩnh Hoàng) 13 hải lý, cách Cửa Tùng 15 hải lý, cách Cửa Việt 17 hải lý. Đảo nằm án ngữ ở cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ, là điểm phân định đường cơ sở (điểm A11) từ đó tính chiều rộng đường lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ảnh: Hùng Trần.

Giữa trùng khơi, "viên ngọc xanh" này ẩn chứa hệ sinh thái rừng, biển đảo độc đáo, phong phú đến kinh ngạc. Hiện trên đảo Cồn Cỏ có nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. Đây là những “cổ mộc” đã chứng kiến những chiến công oai hùng của quân và dân Cồn Cỏ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Nhiều cây cổ thụ vẫn còn dấu tích của do mảnh đạn bom găm vào. Ảnh: Hùng Trần.

Năm 2025, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cấp bằng công nhận Cây di sản Việt Nam với quần thể 17 cây thuộc 5 loài trên đảo Cồn Cỏ (gồm 5 cây liên diệp đồng, 4 cây bàng vuông, 3 cây phong ba, 3 cây bàng và 2 cây mù u). Đây là những cây có tuổi đời hàng trăm năm, phát triển tươi tốt trong điều kiện nắng nóng, gió bão ở đảo. Ảnh: Nhật Hải.

Trên đảo, cây phong ba phân bố chủ yếu ở vùng bờ biển phía Đông Bắc. Đây là loài cây gỗ nhỏ có chiều cao từ 3 - 6m. Loài này có tán dày và rộng, phân ra nhiều cành thấp, cứng và cong queo với vỏ màu xám tro. Ảnh: Hùng Trần.

Lá phong ba mọc sát nhau, tập trung ở đầu cành với hình trái xoan thuôn, dài 10 - 16cm, rộng 4 - 6cm, phủ đầy lông nhung trắng, tạo thành màu lục bạc, phiến lá dày, gân bên không rõ, cuống lá không rõ. Ảnh: Hùng Trần.

Cụm hoa phong ba nhỏ, màu trắng, dài, cong xếp thành 2 dãy. Đài hoa có 5 cánh, tràng hoa hợp thành ống ngắn, chia 5 thùy. Quả của cây phong ba tròn dẹt, đường kính 0,5 - 0,8cm, khi chín màu vàng nhạt. Ảnh: Hùng Trần.

Cây phong ba vẫn sinh trưởng tươi tốt trên vùng đất cằn, đá sỏi, lắm nắng gió giữa đảo xa. Ảnh: Hùng Trần.

Trên đảo có nhiều cây bàng vuông, trong đó có 4 cây cổ thụ được công nhận là cây di sản. Đây là loài cây gỗ lớn cao 15 - 20m, thân màu xám dên, phân cành lớn, tán rộng và dày. Ảnh: Hùng Trần.

Hoa của cây bàng vuông có vẻ đẹp đặc biệt với mùi thơm nhẹ, quả bàng vuông có hình dáng đặc trưng của loài. Ảnh: Hùng Trần.

Có 5 cây diệp liên đồng trên đảo Cồn Cỏ được công nhận là cây di sản. Đây là loài cây gỗ lớn, cao 15 - 25m, có tán xòe rộng và dày. Lá đơn mọc tập trung đầu cành, lá hình khiên, đầu lá tù, kích thước lá dài và rộng từ 10 - 15cm màu xanh bóng, cuống lá dài trên 20cm. Ảnh: Hùng Trần.

Loài này có vỏ thân màu xám với nhiều u bướu, vỏ già có vết nứt, thân chính phân cành thấp và không thẳng, cành khúc khủy, gốc cành mập. Tại Việt Nam cây phân bố tự nhiên ở Cồn Cỏ, Phú Quốc và ở dọc ven biển miền Trung, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Ảnh: Hùng Trần.

Có 3 cây bàng cổ thụ trên đảo được công nhận là cây di sản. Loài cây thân thuộc trong sân trường lại rất đặc biệt nơi đảo tiền tiêu. Ảnh: Hùng Trần.

2 cây mù u cổ thụ trên đảo Cồn Cỏ được công nhận là cây di sản. Đây là loài cây gỗ lớn, cao đến 25m, đường kính hơn 1m, vỏ màu xám nâu, lúc nhỏ nhẵn, sau khi lớn dần nứt dọc. Ảnh: Hùng Trần.

Ông Trần Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ cho biết, 17 cây cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam luôn sinh trưởng tốt, vững chãi trước gió bão, góp phần chắn gió, giữ đất, tạo cảnh quan môi trường. Quần thể cây di sản là điểm nhấn về du lịch sinh thái, đồng thời cung cấp nguồn giống để phủ xanh Cồn Cỏ thời gian tới. Địa phương này luôn xem việc trồng cây, gây rừng là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo.