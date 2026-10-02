Bảng xếp hạng ASIAD: Việt Nam lại rơi khỏi tốp 20, Thái Lan được 12 HCV

Việt Nam giành thêm 1 HCĐ, tụt xuống hạng 21

Ngày 1/10, các vận động viên Việt Nam tranh tài ở nhiều môn tại ASIAD 20. Huy chương duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày đến từ môn thể thao điện tử (nội dung Liên Minh Huyền Thoại), khi đội tuyển Việt Nam thua Đài Loan 0 - 2 ở bán kết, qua đó nhận HCĐ.

Với kết quả này, Việt Nam hiện có 2 HCV, 1 HCB và 19 HCĐ, tổng cộng 22 huy chương, tạm xếp hạng 21 trên bảng tổng sắp. So với ngày 30/9, đoàn Việt Nam tụt 1 bậc. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện đứng thứ 6, sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore.

Ngoài tấm HCĐ của thể thao điện tử, các vận động viên Việt Nam cũng có một số kết quả đáng chú ý. Ở bắn súng, Phạm Quang Huy xếp hạng 4 chung kết 25 m súng ngắn bắn nhanh nam, trong khi Hà Minh Thành và Vũ Tiến Nam không giành quyền vào chung kết.

Ở bắn cung, Đặng Công Đức cũng dừng bước ở vị trí thứ 4 nội dung cá nhân. Anh lần lượt vượt qua cung thủ Hàn Quốc với tỷ số 146 - 143 ở tứ kết, thua Chang Cheng Wei (Đài Loan) 144 - 145 ở bán kết và thất bại trước cung thủ Ấn Độ 144 - 149 trong trận tranh HCĐ.

Cung thủ Đặng Công Đức để thua đáng tiếc ở trận tranh HCĐ.

Cầu mây nữ tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng khi Việt Nam đánh bại Philippines 2 - 0, giữ ngôi đầu bảng và giành quyền vào bán kết nội dung 4 nữ.

Ở môn taekwondo, Nguyễn Xuân Thành đứng hạng 5 quyền cá nhân nam với 9,0300 điểm, còn Châu Ngọc Tuyết Sang xếp hạng 8 quyền cá nhân nữ với 8,5800 điểm. Tại jiujitsu, Phùng Thị Huệ thua Suzuki Miyu (Thái Lan) 4 - 6 ở trận tranh HCĐ hạng dưới 48 kg nữ.

Môn vật cổ điển ghi nhận chiến thắng 9 - 0 của Nguyễn Đình Huy trước đối thủ Mông Cổ để vào tứ kết hạng 60 kg nam. Nguyễn Công Mạnh dừng bước ở vòng 1/8 hạng 77 kg.

Trung Quốc tiếp tục bỏ xa, Thái Lan mất tốp 5 nhưng vẫn giành 12 HCV

Trên bảng tổng sắp, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu tuyệt đối. Trong ngày 1/10, đoàn thể thao Trung Quốc giành thêm 3 HCV, nâng thành tích lên 154 HCV, 71 HCB và 63 HCĐ.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 59 HCV, 79 HCB và 79 HCĐ, trong khi Hàn Quốc xếp thứ 3 với 30 HCV, 30 HCB và 53 HCĐ. Đây cũng là 3 vị trí dẫn đầu được duy trì xuyên suốt từ đầu đại hội. Uzbekistan tiếp tục đứng thứ 4 với 16 HCV, 21 HCB và 19 HCĐ.

Đáng chú ý, Iran đã vượt qua Thái Lan để chiếm vị trí thứ 5. Iran hiện có 12 HCV, 17 HCB và 13 HCĐ, trong khi Thái Lan có 12 HCV, 11 HCB và 15 HCĐ. Hai đoàn thể thao này cùng có 12 HCV nhưng Thái Lan có số HCB ít hơn, phải xếp sau. Thái Lan rơi xuống hạng 6, nhưng vẫn là đoàn Đông Nam Á có thành tích tốt nhất trên bảng tổng sắp.

Hiện đã có 10/11 đoàn Đông Nam Á đã có huy chương, trong đó 7 đoàn gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia đã giành được HCV. Timor Leste là đoàn duy nhất của khu vực chưa có huy chương.