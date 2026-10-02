Hành trình 'Cha và con gái' lần thứ 4: Từ những trang viết đến khoảnh khắc vinh danh

Hơn 1.000 bài viết được gửi về, hàng nghìn câu chuyện về cha và con gái được kể bằng nhiều góc nhìn và cung bậc cảm xúc. Sau nhiều tháng tiếp nhận, tuyển chọn và chấm giải, hành trình “Cha và con gái” lần thứ 4 khép lại bằng lễ tổng kết, trao giải ngày 29/9, đồng thời mở ra mùa thứ 5 của cuộc thi.

Lệ Giang