Khát vọng lập thân, lập nghiệp

Thời gian qua, phong trào thanh niên khởi nghiệp (TNKN) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai, từng bước tạo môi trường giúp ĐVTN phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế.

Các mô hình kinh tế của thanh niên ngày càng đa dạng, tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh, như: Sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ và du lịch cộng đồng. Đáng chú ý, thanh niên ngày càng quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất...

Anh Nguyễn Hoàng Anh Đức (SN 1993), phường Đồng Thuận là một thanh niên năng động, dám nghĩ, dám làm. Tốt nghiệp Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế, trở về quê hương, Đức quyết định xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp ở tổ dân phố Lộc Ninh.

Trang trại chăn nuôi tổng hợp của anh Nguyễn Hoàng Anh Đức mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình - Ảnh: L.M

Từ những kiến thức chuyên ngành đã học cùng kinh nghiệm học hỏi thực tiễn, năm 2016, Đức đã đầu tư mô hình nuôi gà thịt và gà đẻ trứng giống Ai Cập vằn năm 2023. Đến nay, mô hình có khoảng 1.000 con gà đẻ trứng, 200 con gà thịt, 40 con gà Đông Tảo. Bên cạnh đó, trang trại còn có 10 lợn nái, 60-70 lợn thịt, 5 con bò, 5ha keo tràm… Lợi nhuận thu được từ trang trại đạt khoảng 250 triệu đồng/năm.

Anh Nguyễn Hoàng Anh Đức cho biết: “Tôi đã lên kế hoạch phát triển trang trại theo hướng sinh học, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao cho thời gian tới. Năm 2027, trang trại phấn đấu phát triển lên 100 lợn nái nuôi theo hướng công nghệ cao, nuôi lợn lấy thịt theo hướng hữu cơ. Hy vọng trang trại sẽ đạt được mục tiêu đề ra, từ đó không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình tôi mà còn tạo thêm việc làm cho nhiều lao động địa phương”.

Với mong muốn có công việc mang lại nguồn thu nhập ổn định, sau khi học nghề, năm 2021, anh Trần Thanh Hiền (SN 2000) ở xã Cam Lộ đã quyết định khởi nghiệp bằng cách gây dựng cơ sở nhôm kính Đại Phát Windows.

Anh Trần Thanh Hiền chia sẻ: “Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, cơ sở nhôm kính của tôi đã mang lại hiệu quả kinh tế bước đầu; giải quyết việc làm cho 7-10 lao động địa phương, với mức lương cơ bản từ 8-14 triệu đồng/tháng, tùy thuộc tay nghề. Thời gian tới, tôi dự định sẽ mở rộng quy mô cơ sở sản xuất nhằm tạo môi trường làm việc tốt nhất cho đội ngũ thợ và học viên, nâng cao hiệu quả sản xuất”.

Anh Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết, năm 2026 cùng với chương trình “Thanh niên Quảng Trị đồng hành số hóa nông sản địa phương”, Tỉnh đoàn đã chú trọng đưa hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp gắn với chuyển đổi số cho ĐVTN. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền những gương TNKN tiêu biểu, các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trên các nền tảng số và mạng xã hội. Qua đó, không chỉ lan tỏa tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp trong thanh niên mà còn góp phần quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm, kết nối khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện để ĐVTN tham gia các cuộc thi, chương trình khởi nghiệp… giúp thanh niên có cơ hội hoàn thiện ý tưởng, xây dựng phương án kinh doanh, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tiếp cận chuyên gia và kết nối với các nguồn lực hỗ trợ.

Đồng thời, Tỉnh đoàn cũng đẩy mạnh chương trình “Thanh niên Quảng Trị đồng hành số hóa nông sản địa phương”, hỗ trợ thanh niên từng bước làm chủ kỹ năng kinh doanh trên môi trường số, mở rộng thị trường tiêu thụ; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay phù hợp; tổ chức tập huấn về lập phương án kinh doanh, quản lý tài chính, quản trị sản xuất, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

"Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn chú trọng phát triển các câu lạc bộ, mạng lưới TNKN, tạo môi trường để thanh niên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, chuyên gia để mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các mô hình thanh niên phát triển kinh tế để kịp thời kết nối, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn; chú trọng phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả, có thị trường ổn định, tạo việc làm và thu nhập bền vững cho thanh niên", Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.