Hà Nội phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo được đánh giá theo kết quả công việc
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành Kế hoạch số 428 ngày 2/11/2026 về thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-phan-dau-100-can-bo-lanh-dao-duoc-danh-gia-theo-ket-qua-cong-viec-246261103112703896.htm