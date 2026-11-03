Hà Nội phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo được đánh giá theo kết quả công việc

Với việc giành 57,6% số phiếu trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Bulgaria mới đây, chiến thắng của bà Iliana Iotova (62 tuổi) ghi dấu một bước ngoặt về sự tham gia của phụ nữ trong đời sống chính trị nước này. Tuy nhiên, phía trước người phụ nữ đầu tiên được bầu vào cương vị Tổng thống Bulgaria này là hàng loạt thách thức.