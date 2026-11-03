Cà Mau rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Bé Sáu

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. Mỗi cơ quan, đơn vị cử 1 chuyên viên phụ trách tham dự trực tiếp. Tại điểm cầu cấp xã, phường có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cùng đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị và bộ phận chuyên môn có liên quan tham dự trực tuyến.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi nhấn mạnh, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm là nhiệm vụ quan trọng, làm cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó xây dựng phương án bố trí, sắp xếp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các sở, ban, ngành và địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp, khẩn trương hoàn thiện dữ liệu, bảo đảm sát với thực tế, tránh tình trạng cập nhật hình thức hoặc thiếu chính xác.

Sở Nội vụ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương còn khó khăn trong quá trình thực hiện; kịp thời tổng hợp những vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng phương án vị trí việc làm, biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Đối với việc xây dựng phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ giai đoạn 2027 - 2031, xã sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Riêng công tác tinh giản biên chế, địa phương kiến nghị cần tính toán hợp lý, bảo đảm tinh gọn bộ máy nhưng vẫn duy trì đủ lực lượng cán bộ, công chức có chuyên môn để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi chủ trì Hội nghị.Ảnh: Bé Sáu

Đại diện lãnh đạo xã Vĩnh Mỹ cho biết, địa phương hiện còn gặp một số khó khăn trong việc xác định lĩnh vực chuyên môn, chức năng và nhiệm vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, trong khi khối lượng công việc lớn, nhất là ở các lĩnh vực đất đai, hộ tịch và chuyển đổi số, đòi hỏi cán bộ phải có trình độ chuyên môn, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau báo cáo tình hình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. Qua rà soát, bên cạnh những đơn vị đã triển khai thực hiện, vẫn còn một số địa phương chưa hoàn thành việc cập nhật dữ liệu, cần khẩn trương rà soát, bổ sung và hoàn thiện theo yêu cầu.