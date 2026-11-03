Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam cao nhất từ năm 2009

Theo số liệu Cục Thống kê - Bộ Tài chính công bố sáng 3/11, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2009.

Đáng chú ý, dòng vốn đăng ký mới tăng mạnh. Việt Nam cấp phép mới cho gần 3.500 dự án với tổng vốn hơn 30,7 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các dự án đang hoạt động đăng ký tăng thêm hơn 16,1 tỷ USD; hoạt động góp vốn, mua cổ phần đạt gần 8 tỷ USD.

Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cũng tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư.

FDI vào Việt Nam đạt gần 55 tỷ USD sau 10 tháng, cao nhất kể từ năm 2009.

Dòng vốn đăng ký mới và tăng thêm tập trung nhiều vào công nghiệp chế biến, chế tạo, với tổng vốn hơn 24,1 tỷ USD. Bất động sản đứng thứ hai với hơn 7 tỷ USD.

Đáng chú ý, lĩnh vực vận tải, kho bãi cũng thu hút dòng vốn lớn, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài không chỉ quan tâm đến sản xuất mà còn mở rộng sang hạ tầng logistics.

Một số dự án quy mô lớn được công bố gần đây cho thấy xu hướng này. Ngày 28/10, tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, TPHCM công bố 12 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn hơn 13,5 tỷ USD, tập trung vào cảng biển, logistics, phát triển đô thị, công nghiệp và công nghệ cao.

Trong đó, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có quy mô vốn lớn nhất, với gần 129.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,923 tỷ USD. Dự án có diện tích khoảng 571 ha, do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. tham gia đầu tư.

Cũng tại TPHCM, dự án Swift Logistics do nhà đầu tư Singapore thực hiện có tổng vốn đăng ký gần 1 tỷ USD, dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 11. Đây là một trong những dự án cấp phép mới tại thành phố trong năm nay.

Xét theo đối tác đầu tư, Singapore tiếp tục dẫn đầu với hơn 9,5 tỷ USD vốn đăng ký mới, tiếp đến là Hàn Quốc với 5,81 tỷ USD và Luxembourg với gần 5 tỷ USD. Tổng cộng có 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư mới tại Việt Nam trong 10 tháng.

Không chỉ vốn đăng ký tăng mạnh, dòng vốn thực tế giải ngân cũng ghi nhận kết quả tích cực. Trong 10 tháng, vốn FDI thực hiện ước đạt 24 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm ưu thế khi thu hút gần 20 tỷ USD vốn FDI thực hiện. Bất động sản đạt 1,76 tỷ USD.