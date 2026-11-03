Khi cán bộ cấp xã dám đương đầu việc khó, tháo gỡ điểm nghẽn

Những việc mới, việc chưa có tiền lệ càng cần bản lĩnh của người đứng đầu nêu gương, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động nhận diện, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, vượt qua giới hạn và vùng an toàn của bản thân, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung như tinh thần: “Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Bởi suy cho cùng, hiệu quả vận hành của chính quyền 2 cấp không chỉ được đo bằng sự tinh gọn của bộ máy mà quan trọng hơn là khả năng hành động, giải quyết công việc và chuyển hóa các mục tiêu phát triển thành những kết quả cụ thể, có thể đong đếm được.

Khi người đứng đầu nêu gương

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyễn Văn Linh đang được khẩn trương thi công hạ tầng, phục vụ công tác đấu giá năm 2027.

Xã Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên) là địa phương ven đô, đang có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ. Sau khi sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã cũng ở tình trạng thiếu trụ sở làm việc; địa điểm làm việc phân tán và thiếu nhân sự chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực quan trọng như đất đai, giải phóng mặt bằng… Tuy nhiên, không vì thế mà các công việc bị đình trệ, hoặc kết quả giải quyết công việc không cao, gây ảnh hưởng tới người dân doanh nghiệp.

Trước những gì đang có về bộ máy và cơ sở vật chất, lãnh đạo xã Nguyễn Văn Linh đã nhanh chóng chuyển trạng thái, từ bị động chờ cấp trên giao việc sang chủ động tìm việc để giải quyết; trong đó đáng chú ý là có nhiều việc khó, tồn tại từ nhiều năm, vắt qua nhiều thời kỳ đã được giải quyết, có kết quả đo đếm được.

Có thể kể đến tuyến đường ĐH 34 đã được huyện Yên Mỹ (cũ) đầu tư từ năm 2022 với 2 làn đường rải nhựa to đẹp, đồng bộ hạ tầng cây xanh, thoát nước chiếu sáng. Tuy nhiên, tuyến đường không thể thi công nốt để đưa vào sử dụng khi cuối tuyến, đoạn giao với đường ĐT 376 bị “tắc” do vướng diện tích khoảng 500 m2 đất, xưởng của một hộ dân. Theo hồ sơ còn lưu giữ, huyện Yên Mỹ lúc bấy giờ đã nhiều lần họp, đối thoại với hộ dân có đất nhưng bất thành, không nhận được tiếng nói đồng thuận. Dự án vì thế “đắp chiếu” nằm im chờ mặt bằng.

Tương tự, dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất 3,7 ha đã được xã Nghĩa Hiệp huyện Yên Mỹ (cũ) trước đây thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng từ năm 2022 với khoảng 150 hộ, nhưng chưa di dời được hộ dân nào, vì thế, dự án cũng bị “tắc” nhiều năm.

Tuyến đường chuẩn bị thi công thuộc xã Nguyễn Văn Linh.

Nhận thấy, các dự án chậm được triển khai sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc đầu tư công, “điểm nghẽn” phát triển kinh tế xã hội, tác động việc tăng trưởng 2 con số của địa phương, xã Nguyễn Văn Linh đã tổ chức họp bàn và đi đến thống nhất cao trong Đảng ủy và UBND xã về việc phải đối diện với việc khó để giải quyết. Nếu cán bộ được giao việc mà không hoàn thành sẽ phải kiểm điểm trước lãnh đạo xã.

Theo đó, Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp đối thoại với người dân, kịp thời giải quyết những băn khoăn vướng mắc và nhận được đồng thuận. Nút thắt cuối cùng của 2 dự án trên đã được khai thông.

Ngày cuối đầu tháng 11, phóng viên TTXVN ghi nhận tại khu vực nút giao giữa đường ĐT 34 với ĐT 376, chiếc xe lu rung tầm trung đang lăn những vòng chậm rãi để thi công nốt diện tích còn lại để đưa tuyến đường vào khai thác trong tháng 11/2026. Còn dự án đấu giá quyền sử dụng đất cũng đã đang được làm đường, vỉa hè, hệ thống điện nước để đưa vào đấu giá trong năm 2027.

Chưa hết, xã Nguyễn Văn Linh vốn là địa phương có nhiều nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn. Nhu cầu ở trọ của công nhân là rất lớn, nhiều hộ gia đình vì thế lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp để xây dựng nhà trọ, nhà xưởng để thu lợi. Các công trình vi phạm đều tồn tại dưới dạng: xây gạch, lợp mái tôn hoặc san lấp mặt bằng chuẩn bị xây dựng, dựng lều lán…, gây bức xúc trong dư luận địa phương. trạng trên đã được lãnh đạo xã và huyện cũ trước đây biết và xử lý, tuy nhiên chưa được triệt để và còn tình trạng nể nang. Những vi phạm trên gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Nhưng khi chính quyền xã mới vận hành, tinh thần “4 dám” (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm) của xã Nguyễn Văn Linh được thực hiện một cách mạnh mẽ hơn. Xã cho rà soát lại toàn bộ vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công.

Tạo đà cho tăng trưởng

Phương tiện cơ giới thi công khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyễn Văn Linh sau nhiều năm chờ mặt bằng.

Bên cạnh việc xã cho lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu các bộ phận chức năng, chính quyền thôn tiến hành tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tháo dỡ, giải tỏa một số công trình xây dựng trái phép. Sau khi tuyên truyền nếu hộ dân không tự tháo dỡ, xã đã lên kế hoạch xử lý các vi phạm, theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Với tinh thần như vậy, từ ngày 01/7/2025 đến nay, xã đã xử lý 21 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều công trình kiên cố rộng hàng trăm m2 bị phá dỡ trả lại mặt bằng.

Cho biết kinh nghiệm trong việc tháo gỡ việc khó, điểm nghẽn, ông Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Linh chia sẻ, đối diện với những công việc tồn tại trước đây nhất là giải phóng mặt bằng và vi phạm đất đai cán bộ có tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy công việc. Nhưng khi thẩm quyền được phân cấp cho cấp xã nhiều hơn và chiếu theo tinh thần nêu gương như Tổng Bí thư Tô Lâm từng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 4, lãnh đạo xã đã vững tin vào cuộc làm những việc khó. Từ cách làm đó, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả thực thi nhiệm vụ, lấy sản phẩm, kết quả là đo chủ yếu đánh giá hiệu quả của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Khi người đứng đầu nêu gương, cán bộ công chức đồng lòng đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong thực thi công vụ trên địa bàn. Trên địa bàn xã, hiện đang thực hiện giải phóng mặt bằng 24 dự án với tổng diện tích 176,76ha; trong đó đã giải phóng mặt được 40,81ha đạt 23,08%. Về giải ngân vốn đầu tư công, cơ bản đáp ứng kế hoạch tỉnh giao. Đáng chú ý, thu ngân sách của xã đạt đến hết tháng 10 là: 3.897,02 tỷ đồng đạt 227,09% kế hoạch tỉnh và đạt 202,04% kế hoạch xã giao.

Xã Đại Đồng (Hưng Yên) có dự án trọng điểm quốc gia tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng - Lào Cai chạy qua. Diện tích phải giải phóng mặt bằng là rất lớn, bao gồm cả đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích; trong khi tiến độ rất gấp.

Nút giao giữa đường ĐT 376 và ĐH 34 vừa được xã Nguyễn Văn Linh hoàn thành giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công sau 4 năm vướng mặt bằng.

Ông Tôn Ngọc Chuẩn, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết, khắc phục những nhưng thiếu thốn, khó khăn về điều kiện làm việc, xã Đại Đồng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đáng chú ý, tinh thần nêu gương của xã Đại Đồng được thể hiện qua việc, người đứng đầu các bộ phận trực tiếp gặp gỡ vận động người dân di dời tài sản nhường đất cho dự án. Những “thành trì” về tư tưởng cuối cùng cũng được phá bỏ, dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp là 392ha.

Còn xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), từ 1/7/2025 đến nay, cùng với những công việc chuyên môn khác theo quy định, địa phương này đã hoàn thành một khối lượng công việc giải phóng mặt bằng khổng lồ, vô cùng khó khăn. Đó là bàn giao mặt bằng sạch cho 17 dự án, với tổng diện tích là khoảng 350 ha đất các loại. Trong số đó, có dự án trọng điểm của Trung ương, của Bộ Công an và của tỉnh Hưng Yên. Đó là dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; sân bóng đá PVF; tuyến đường 3.5... Đáng chú ý, xã Nghĩa Trụ hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng trường Trung học phổ thông Nghĩa Trụ kiểu mẫu chỉ có khoảng 30 ngày làm việc, cho thấy một khối lượng công việc đồ sộ từ kiểm đếm đất đai, trích lục bản đồ đến áp giá đền bù, công khai phương án... đều được thực hiện với tinh thần rõ người rõ việc, rõ đầu mối, thần tốc, rút gọn quy trình.

Qua những việc làm, có thể nhận thấy cấp xã của Hưng Yên đã vận dụng sáng tạo các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trong đó có Nghị quyết số 24-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 22/08/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Kết quả và sản phẩm cụ thể tại Hưng Yên đã cho thấy khả năng thích nghi và đương đầu việc khó, tháo gỡ điểm nghẽn của cán bộ cấp xã, cũng như ưu việt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tạo đà cho tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên, Tỉnh ủy Hưng Yên cũng cho biết đang chỉ đạo Ban Tổ chức và Sở Nội vụ tỉnh rà soát tổng thể cán bộ cấp xã, để chuyển từ tư duy bố trí cho “đủ người” sang bố trí “đúng người, đúng năng lực, đúng vị trí việc làm,” bảo đảm mỗi cán bộ phát huy được sở trường, kinh nghiệm thực tiễn. Tỉnh sẽ kiên quyết điều chuyển, thay thế hoặc thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ năng lực yếu, uy tín thấp, làm việc cầm chừng, né tránh, sợ việc, đùn đẩy trách nhiệm.