Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh khu vực Trung Bộ. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà và Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Theo đó, từ 15 giờ 30 đến 20 giờ 30 phút ngày 6/10, khu vực các tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-40mm, có nơi trên 100m.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Al Bá, Bàu Cạn, Bờ Ngoong, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, Gào, Ia Băng, Ia Boòng, Ia Dreh, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Krêl, Ia Le, Ia Ly, Ia Pia, Ia Tôr, Kon Chiêng, Lơ Pang, Diên Hồng, Hội Phú (tỉnh Gia Lai).

Tại tỉnh ​Đắk Lắk có các xã, phường: Krông Pắc, P. Cư Bao; Cư M’gar, Cuôr Đăng, Dang Kang, Dray Bhăng, Đức Bình, Ea Bá, Ea Kar, Ea Kly, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea Ly, Ea Ning, Ea Nuôl, Ea Tul, Hòa Mỹ, Hòa Phú, Buôn Ma Thuột, Phú Xuân, Quảng Phú, Sơn Thành, Suối Trai, Tân Tiến.

Đối với tỉnh Khánh Hòa có các xã phường: Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Công Hải, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Phước Hà, Phước Hữu, Tây Khánh Sơn, Thuận Bắc.

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gô,f các xã, phường: Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Bảo Thuận, Đạ Huoai 2, Đam Rông 1, Di Linh, Đinh Văn Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng, Gia Hiệp, Hàm Tân, Hòa Bắc, Ninh Gia, Phường 2 Bảo Lộc, Xuân Trường - Đà Lạt, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Tín, Sơn Điền, Tà Hine, Tà Năng, Tân Hà Lâm Hà, Tân Hội, Tuy Phong.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 6/10, khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Đập Thị Trấn Chư Prông 63,6mm (Gia Lai); Cư Bao 62mm (Đắk Lắk); Phước Thắng 74,8mm (Khánh Hoà); Quảng Tín 60,6mm (Lâm Đồng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Liên quan đến tình hình mưa lớn khu vực Trung Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối 6/10 đến ngày 8/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Đêm 8/10 và ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đợt mưa lớn diện rộng này có xu hướng mở rộng ra phía Bắc và còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 6/10, khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).