Khám phá vùng đất qua mắt ảnh

Khoảnh khắc đẹp ở Chùa Cầu được nhiều người yêu nhiếp ảnh chờ đợi từ khi phố cổ còn chìm trong bóng tối. Ảnh: NAM BÌNH

Chuyến đi bắt đầu từ một bức ảnh

Mới 3 giờ sáng, tại khu vực Chùa Cầu (phường Hội An Đông), đông đúc người yêu nhiếp ảnh từ các tỉnh, thành dựng chân máy, chờ ánh sáng và khoảnh khắc phù hợp cho khuôn hình của mình.

Từ đây, hành trình nhiếp ảnh “Hội An - Sắc màu di sản” tiếp tục kết nối họ với những không gian đậm dấu ấn bản địa, từ nghề vẽ mặt nạ giấy bồi đến làng nghề lụa... Sau mỗi bức ảnh đẹp là câu chuyện về con người và nếp sống của vùng đất.

Chỉ trong năm nay, nhiếp ảnh đã đưa chị Cao Thị Ngọc Diễm (sinh năm 1978, trú Thành phố Hồ Chí Minh) đến Đà Nẵng 4 lần. Lễ hội pháo hoa, làng nghề… đều có thể trở thành lý do để chị thu xếp lên đường.

Chi phí cho những chuyến đi như vậy không ít, nhưng với chị Diễm, giá trị của hành trình nằm ở cơ hội tiếp cận gần hơn với đời sống địa phương, nhất là những làng nghề trước đó chị ít có dịp tìm hiểu. “Việc đi như thế này cũng là một cơ hội để mình biết thêm được nhiều làng nghề, văn hóa bản địa”, chị Diễm chia sẻ.

Không chỉ thu hút người yêu nhiếp ảnh trở lại một điểm đến nhiều lần, photo tour còn có thể mở rộng thành chuyến đi của cả gia đình.

Sau khi nghỉ hưu, ông Trần Hoàng Dũng (sinh năm 1954, trú Hà Nội) thường xuyên tham gia các hành trình sáng tác. Lần này đến Đà Nẵng, ông rủ cả vợ và các con đi cùng. Trong lúc ông theo đoàn ghi lại những khuôn hình, người thân dành thời gian tham quan, trải nghiệm thành phố theo cách riêng. Từ nhu cầu riêng của người cầm máy, chuyến đi được mở rộng thành hành trình du lịch chung.

Kể câu chuyện vùng đất qua nhiếp ảnh

Gần 5 năm gắn bó với việc tổ chức photo tour, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Anh Cường (trú phường Hội An Tây) nhận thấy bán đảo Sơn Trà và phố cổ Hội An được nhiều người yêu nhiếp ảnh lựa chọn. Nếu Sơn Trà hấp dẫn bởi cảnh quan tự nhiên và voọc chà vá chân nâu, Hội An lại giàu chất liệu từ kiến trúc, làng nghề và đời sống bản địa.

Với sự am hiểu địa phương, khi xây dựng mỗi hành trình, anh Cường chú trọng lựa chọn bối cảnh gắn với văn hóa và sinh hoạt thường ngày. “Tôi mong muốn khi khách tham gia tour, ngoài những bức ảnh đẹp, họ còn hiểu hơn giá trị văn hóa, bản sắc địa phương và lan tỏa những thông điệp đẹp về quê hương, đất nước”, anh bày tỏ.

Từ cách tiếp cận đó, mỗi không gian đời sống được khai thác thành một câu chuyện riêng. Thanh Hà, Kim Bồng là dấu ấn của bàn tay người thợ; Trà Quế là nhịp lao động giữa những luống rau xanh; Cẩm Thanh, Trà Nhiêu mở thêm những lát cắt về đời sống sông nước.

Với nghề làm đèn lồng, anh Cường xây dựng tour “Gánh đèn phố Hội”, lấy những gánh đèn nhiều màu đi qua phố cổ làm điểm nhấn, gợi lại phần nào nhịp sống Hội An xưa với không gian “trên bến dưới thuyền”. Trong gần 3 tháng, hơn 10 chuyến đã được tổ chức.

Những không gian làng nghề trở thành chất liệu để người chụp tìm kiếm góc nhìn riêng về đời sống bản địa. Ảnh: ANH CƯỜNG

Theo anh Cường, Đà Nẵng có thể phát triển các tuyến nhiếp ảnh theo những chủ đề riêng. Tuy nhiên, mỗi hành trình cũng đặt ra những yêu cầu khác nhau.

Ở Sơn Trà, việc theo dõi và ghi hình phụ thuộc vào điều kiện tiếp cận thực tế, nhất là những thời điểm bị ảnh hưởng bởi sạt lở hoặc hạn chế khách. Với Hội An và các làng nghề, lượng khách đông lại gây khó cho việc sáng tác. Người tổ chức vì thế phải tính kỹ thời điểm, ánh sáng và bối cảnh để người chụp có khoảng không phù hợp cho tác phẩm.

Thường xuyên tổ chức các tour chụp ảnh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, ông Bùi Ngọc Duy An, Phó Giám đốc Công ty Viet Ventures (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng sức hấp dẫn của photo tour nằm ở khả năng khai thác những nét riêng của từng địa phương. Ở Đà Nẵng, đó là sự đan xen giữa di sản, làng nghề, biển, thiên nhiên và đời sống bản địa.

Nhờ sự đa dạng ấy, hành trình có thể kéo dài 2- 3 ngày với sự phong phú về chủ đề sáng tác. Hệ thống di sản và không gian văn hóa cũng tạo điều kiện để photo tour không phụ thuộc quá nhiều vào mùa vụ.

Trong đó, Hội An là một trong những điểm đến giàu chất liệu đối với người yêu nhiếp ảnh, nơi kiến trúc, ánh sáng và nhịp sống thường ngày cùng tạo nên những khuôn hình đặc trưng. Hành trình có thể mở rộng ra các làng nghề, xưởng thủ công và những không gian sinh hoạt ở khu vực lân cận.

Ông An đặc biệt lưu ý chợ cá Tam Tiến với những khoảnh khắc đời thường của cư dân ven biển... Theo ông, những không gian như vậy cần được quan tâm trong quá trình phát triển du lịch, bởi cùng với thay đổi về hạ tầng và kinh tế, các sinh hoạt truyền thống cũng có thể dần biến đổi.

Ở một hướng khác, bán đảo Sơn Trà phù hợp với các tour chuyên về động vật hoang dã. Việc quan sát trực tiếp môi trường sống của các loài không chỉ mở thêm đề tài cho người chụp, mà còn giúp người tham gia hiểu hơn về những giá trị tự nhiên cần được gìn giữ.