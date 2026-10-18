Khám phá văn hoá Khmer Nam Bộ
Nằm ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, chùa Som Rong (tên đầy đủ là Bôtum Vong Sa Som Rong) là điểm đến dành cho những ai muốn tìm hiểu văn hoá Khmer Nam Bộ. Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của phật tử, ngôi chùa còn thu hút khách tham quan bởi quần thể kiến trúc hài hoà, đường nét trang trí tinh xảo và không gian rộng rãi, yên bình.
Ðặt chân đến đây, du khách dễ dàng bị cuốn hút bởi sắc màu rực rỡ của tổng thể ngôi chùa, hoa văn đặc trưng văn hoá Khmer, hình tượng rắn thần Naga cùng các chi tiết trang trí độc đáo. Mỗi công trình mang nét đẹp riêng, từ khu chánh điện cổ kính đến toà bảo tháp, nhà hội sala được điêu khắc tinh xảo. Nổi bật nhất là tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn được xem là lớn nhất Việt Nam.
Vào những dịp lễ truyền thống, nhất là lễ Sene Dolta, không gian chùa trở nên nhộn nhịp hơn khi người dân đến lễ Phật, gặp gỡ người thân và tham gia các hoạt động cộng đồng. Vì vậy, khi đến chùa vào mùa lễ, du khách không chỉ chiêm bái mà còn được tìm hiểu đời sống văn hoá, tín ngưỡng của đồng bào Khmer.
Với vẻ đẹp kiến trúc độc đáo cùng những giá trị văn hoá được gìn giữ qua thời gian, chùa Som Rong là điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích du lịch tâm linh, tìm hiểu đời sống tinh thần và bản sắc của cộng đồng Khmer Nam Bộ./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/kham-pha-van-hoa-khmer-nam-bo-a133348.html