Khám phá văn hoá Khmer Nam Bộ

Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn tại chùa Som Rong được xem là lớn nhất Việt Nam.

Ðặt chân đến đây, du khách dễ dàng bị cuốn hút bởi sắc màu rực rỡ của tổng thể ngôi chùa, hoa văn đặc trưng văn hoá Khmer, hình tượng rắn thần Naga cùng các chi tiết trang trí độc đáo. Mỗi công trình mang nét đẹp riêng, từ khu chánh điện cổ kính đến toà bảo tháp, nhà hội sala được điêu khắc tinh xảo. Nổi bật nhất là tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn được xem là lớn nhất Việt Nam.

Toà bảo tháp uy nghiêm là điểm check-in yêu thích của du khách.

Vào những dịp lễ truyền thống, nhất là lễ Sene Dolta, không gian chùa trở nên nhộn nhịp hơn khi người dân đến lễ Phật, gặp gỡ người thân và tham gia các hoạt động cộng đồng. Vì vậy, khi đến chùa vào mùa lễ, du khách không chỉ chiêm bái mà còn được tìm hiểu đời sống văn hoá, tín ngưỡng của đồng bào Khmer.

Các vị chư tăng cùng bà con phật tử thực hiện nghi thức dâng cơm và tụng kinh cầu siêu trong ngày lễ Sene Dolta.

Khu chánh điện rực rỡ cờ hoa trong mùa lễ Sene Dolta.

Với vẻ đẹp kiến trúc độc đáo cùng những giá trị văn hoá được gìn giữ qua thời gian, chùa Som Rong là điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích du lịch tâm linh, tìm hiểu đời sống tinh thần và bản sắc của cộng đồng Khmer Nam Bộ./.