Sắc màu phụ nữ Đà Nẵng

Đó là nét giản dị trong trang phục, đôi tay khéo léo với nghề, sự cần mẫn trong lao động, tận tụy với công việc... Mỗi khuôn hình là một lát cắt đời thường, góp lại thành những sắc màu của người phụ nữ trong cuộc sống hôm nay.

Phụ nữ cần mẫn chăn dắt đàn bò giữa đồng lúa xanh ở Thăng Bình, Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG KHANG

Nét đẹp dịu dàng của người phụ nữ hòa vào ánh đèn Hội An về đêm. Ảnh: KHA MIÊN

Trên những thửa ruộng, nét đẹp người phụ nữ được ghi lại qua đôi tay cần mẫn với mùa vụ. Ảnh: KHA MIÊN

Giữa sắc màu của lụa, hình ảnh người phụ nữ hiện lên mềm mại, tạo nên khoảnh khắc giàu chất thơ trong lao động. Ảnh: KHA MIÊN

Bên bàn xoay gốm, sự khéo léo và bền bỉ làm nên nét đẹp riêng của người phụ nữ làng gốm Thanh Hà. Ảnh: KHA MIÊN

Nét đẹp của người phụ nữ hiện lên qua đôi tay khéo léo, cần mẫn. Ảnh: KHA MIÊN

Niềm vui của người phụ nữ Xơ Đăng bên củ sâm Ngọc Linh nhiều năm tuổi với hình dáng đặc trưng sau khi được khai thác đúng quy trình. Ảnh: KIM LIÊN

Sự tận tình, thân thiện của đội ngũ nữ nhân viên du lịch góp phần tạo ấn tượng đẹp, níu chân du khách gần xa và khiến mỗi chuyến đi trở thành lời hẹn ngày trở lại. Ảnh: HOÀNG NAM