Bánh đa kê chợ Đọ - hương vị thân quen

Người dân địa phương thường gọi quán của bà Phạm Thị Toan bằng cái tên gần gũi là quán xôi “bà già”. Cái tên mộc mạc ấy đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ thực khách. Quán có nhiều món ăn vặt hấp dẫn nhưng bánh đa kê vẫn là một trong những món được yêu thích nhất. Theo chị Phạm Thị Miền, con gái bà Toan, quán đã có gần 30 năm hoạt động. Do tuổi cao, bà Toan hiện đã truyền lại nghề cho con gái để tiếp tục duy trì quán.

Món bánh đa kê tại chợ Đọ đã có cách đây ngót nghét 3 thập kỷ.

Bánh đa kê không phải món ăn riêng có của Bắc Ninh mà phổ biến ở nhiều địa phương thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, với những người từng gắn bó với chợ Đọ, chiếc bánh đa kê giòn rụm, phủ lớp kê vàng mịn, thêm đậu xanh hoặc dừa nạo và chút đường ngọt dịu đã trở thành một phần ký ức thân thương.

Nguyên liệu làm bánh đa kê khá đơn giản, gồm hạt kê, đậu xanh, dừa nạo, đường kính trắng và bánh đa đã nướng chín. Để có lớp kê mềm mịn, người làm phải chú ý từ khâu sơ chế nguyên liệu đến quá trình nấu. Đậu xanh được ngâm, đãi sạch vỏ rồi đem hấp chín cùng một chút muối. Hạt kê cũng cần đãi kỹ, ngâm trong nước vôi trong pha loãng khoảng hai giờ trước khi nấu.

Khi cho kê vào nồi cần bảo đảm lượng nước phù hợp, đến khi đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, thường xuyên khuấy đều để kê chín nhừ song không bị bén đáy nồi. Đến khi hạt kê nhuyễn mịn là có thể sử dụng để làm bánh. Trên chiếc bánh đa nướng giòn, người bán phết một lớp kê vừa đủ, rắc thêm đậu xanh nghiền hoặc dừa nạo và đường kính trắng. Sự kết hợp giữa vị bùi của kê, thơm ngậy của đậu xanh, béo nhẹ của dừa, chút ngọt của đường và độ giòn của bánh đa tạo nên hương vị hài hòa, khó quên.

Không chỉ có bánh đa kê, quán còn phục vụ nhiều món chè truyền thống. Quán chỉ mở cửa vào buổi chiều nên thường đông khách vào giờ tan học, tan làm. Từ học sinh, người lao động đến những thực khách lớn tuổi đều có thể tìm thấy ở đây một món ăn hợp khẩu vị với mức giá bình dân. Chị Nguyễn Thị Hương, một khách hàng lâu năm của quán chia sẻ: "Quán có nhiều món nhưng tôi vẫn thích nhất bánh đa kê vì thơm, mềm, có thể ăn kèm với chè. Các món đều có giá bình dân, chỉ đôi ba chục nghìn đồng".

Giữa nhiều lựa chọn ẩm thực hiện nay, bánh đa kê chợ Đọ vẫn thu hút khách hàng. Hơn cả một món quà chiều, chiếc bánh nhỏ bé còn gợi nhắc nếp ăn uống, thưởng thức giản dị của người dân vùng Kinh Bắc, nơi những hương vị quen thuộc được gìn giữ qua năm tháng.