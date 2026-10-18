Chương trình nghệ thuật “Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa”

Các đại biểu dự Chương trình nghệ thuật.

Chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh dự chương trình nghệ thuật

Chương trình gồm 12 tiết mục ca, múa được dàn dựng công phu, với nội dung ca ngợi vẻ đẹp, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc. Nhiều tiết mục để lại ấn tượng trong lòng khán giả như: Bài ca phụ nữ Việt Nam, Mẹ yêu con, Đường cày đảm đang, Tẳng cẩu em về làm dâu, Về cùng Sơn La ngày mới…

Tiết mục hát múa Bài ca phụ nữ Việt Nam.

Tiết mục múa Những cô gái Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn áo dài Việt Nam với chủ đề “Hoa muôn sắc”, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam.

Màn trình diễn áo dài Việt Nam với chủ đề “Hoa muôn sắc”

Chương trình nghệ thuật nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào về phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Qua đó, cổ vũ cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, tinh thần sáng tạo, khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội.

Múa Những cô gái Khơ Mú.

Tiết mục hát múa Về cùng Sơn La ngày mới.