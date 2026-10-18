Truyền cảm hứng nghệ thuật

Ngôi nhà nhỏ của họa sĩ Đinh Hương luôn có nhiều học viên nhí đến học vẽ. Ảnh: LAN PHƯƠNG

Trao truyền kinh nghiệm, nâng đỡ người trẻ

Trong môi trường hoạt động nghệ thuật, sự đồng hành của những người đi trước có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình trưởng thành của các nghệ sĩ trẻ. Ở Đà Nẵng, ca sĩ Thanh Trà được không ít giọng ca trẻ gọi thân mật là mẹ, là cô, bởi sự quan tâm của chị dành cho các thế hệ đi sau. Ngoài chia sẻ kinh nghiệm biểu diễn, chị còn tư vấn trang phục, tác phong giao lưu với khán giả trên sân khấu.

Nhiều năm gắn bó với âm nhạc, từ phong trào văn nghệ quần chúng đến các sân khấu biểu diễn, chị Thanh Trà hiểu rằng một giọng hát hay có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng để chạm đến cảm xúc người nghe, còn phải biết cách xử lý tác phẩm, truyền tải tinh thần ca khúc và xây dựng phong cách riêng. Bởi vậy, khi đồng hành với các giọng ca trẻ, chị khuyến khích mỗi người không ngừng học hỏi và tập trung vào thế mạnh của mình.

Theo chị, mỗi giọng hát đều có màu sắc riêng, cần được phát huy thay vì cố gắng đi theo khuôn mẫu. Người đi trước có thể chia sẻ kinh nghiệm, chỉ ra những điều cần điều chỉnh, nhưng sự trưởng thành của người trẻ vẫn phải được hình thành qua quá trình tự học hỏi, trải nghiệm và tích lũy.

Trên hành trình hoạt động nghệ thuật, Thanh Trà - con chim sơn ca đất Quảng từng tham gia các hội diễn âm nhạc với vai trò giám khảo, có cơ hội tiếp xúc và đánh giá nhiều giọng ca. Qua những trải nghiệm ấy, chị càng ý thức rõ việc định hướng cho người trẻ cần bắt đầu từ sự tôn trọng cá tính, đồng thời giúp họ hiểu rằng thành công không đến chỉ sau một vài lần xuất hiện trên sân khấu.

Đây cũng là lý do chị cố gắng duy trì phòng trà Thanh Trà dù môi trường âm nhạc tại thành phố bên sông Hàn có không ít khó khăn. “Với tôi, phòng trà là sân chơi âm nhạc của bản thân nói riêng và giọng ca trẻ nói chung. Tôi luôn muốn duy trì không gian để các em có thêm cơ hội đứng trên sân khấu, tích lũy kinh nghiệm và làm quen với áp lực biểu diễn trước công chúng”, ca sĩ Thanh Trà bộc bạch.

Trong khi đó, tác giả tập tản văn, truyện ngắn Như giọt chuông ngân (2022), Sông đỏ mắt phù sa (2026) luôn dành sự quan tâm đến phong trào sáng tác thơ văn tại Đà Nẵng. Trên trang cá nhân, nhà văn Hồ Loan thường xuyên chia sẻ, giới thiệu tác phẩm mới của các tác giả trẻ và xem đây là cách động viên, ghi nhận nỗ lực sáng tạo.

Là người trực tiếp sáng tác, Hồ Loan hiểu rằng phía sau mỗi tác phẩm là quá trình quan sát, chiêm nghiệm và lao động chữ nghĩa. Vì thế, chị luôn tìm thấy niềm vui trong việc góp phần đưa những sáng tác ấy đến gần hơn bạn đọc. Theo nữ tác giả, nghệ thuật cần những cá tính sáng tạo để tạo nên tác phẩm, nhưng cũng cần những con người âm thầm vun đắp, kết nối và tiếp sức cho hành trình ấy. Bởi đôi khi, điều còn lại sau một lời chỉ dẫn hay một cơ hội được trao là động lực để mỗi người tiếp tục đi con đường mình đã chọn.

Nuôi dưỡng tình yêu hội họa

Trong ngôi nhà nhỏ trên đường Phan Xích Long, phường An Khê, lớp dạy vẽ của nữ họa sĩ Đinh Hương thường bắt đầu bằng khay màu, đường nét và những câu chuyện tuổi thơ. Là hội viên Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng, ngoài thời gian giảng dạy tại Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng, chị dành tâm sức hướng dẫn những bạn nhỏ yêu hội họa.

Ở lớp học cô giáo Hương, các em tập quan sát sự vật, làm quen với hình họa, bố cục và chất liệu. Mỗi bức vẽ mang một dáng vẻ riêng, có khi là những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống, có khi là thế giới đầy màu sắc do các em tự hình dung.

Ở lứa tuổi 12, Nguyễn Minh Anh thích đến lớp vẽ bởi em được tự do thể hiện những ý tưởng của mình. Với em, mỗi bức tranh là một cách kể chuyện bằng màu sắc và hình ảnh.

Qua từng buổi đến lớp, em dần học được cách quan sát, lựa chọn màu sắc rồi sắp xếp các chi tiết trên trang giấy. Có những bức tranh phải chỉnh sửa nhiều lần mới hoàn thành, nhưng cũng từ đó, em học được cách kiên nhẫn với nét cọ của mình.

Nhìn những đứa trẻ miệt mài bên giá vẽ, nữ họa sĩ Đinh Hương hiểu rằng mỗi em có một cách cảm nhận và một thế giới tưởng tượng khác nhau. Chị nói, có em nhanh nhạy với màu sắc. Có em thích chăm chút vào chi tiết, cũng có em cần nhiều thời gian mới tìm được cách thể hiện phù hợp.

Bởi vậy, trong lớp học của chị, việc hướng dẫn kỹ thuật luôn đi cùng sự khích lệ. Người dạy gợi mở, chỉ dẫn những điều cần thiết, còn các em được tự mình tìm tòi, thử nghiệm và lựa chọn cách thể hiện phù hợp.

Niềm vui của người đứng lớp được nối dài qua những tin nhắn từ học trò. Nữ họa sĩ nhiều lần chia sẻ niềm vui khi học trò báo tin trúng tuyển vào các chuyên ngành mỹ thuật, kiến trúc, trang trí nội thất.

Chị cho hay, mỗi kết quả là một dấu mốc trên con đường học tập, cũng là niềm vui của người đồng hành từ những ngày đầu các con làm quen với hội họa. “Nếu vội vàng uốn nắn theo những chuẩn mực có sẵn, người lớn dễ làm mất đi nét hồn nhiên vốn có trong sáng tạo của trẻ thơ”, chị chia sẻ thêm.