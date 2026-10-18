7 điểm đến ở Canada vừa đẹp vừa tiết kiệm, du khách không nên bỏ lỡ

Nếu đang tìm kiếm một kỳ nghỉ với chi phí hợp lý, Canada là điểm đến đáng cân nhắc. Từ những thành phố sôi động đến các vùng thiên nhiên hoang sơ, quốc gia Bắc Mỹ này mang đến nhiều trải nghiệm thú vị.

Sức hấp dẫn của đất nước này còn đến từ cảnh quan thiên nhiên đa dạng, những lễ hội đặc sắc và hàng loạt hoạt động ngoài trời phù hợp với nhiều mức ngân sách.

Những chiếc thuyền neo đậu trong một bến cảng trên đảo Vancouver. Hình ảnh: Francesco Riccardo Iacomino / Getty

Bờ biển phía đông đảo Vancouver, British Columbia

Nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng sang trọng giữa thiên nhiên hoang dã và các điểm lướt sóng đẳng cấp thế giới ở Tofino, đảo Vancouver còn sở hữu khí hậu ôn hòa bậc nhất Canada, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm nghỉ dưỡng được yêu thích nhất cả nước.

Làn nước trong xanh của một hồ bơi tự nhiên gồ ghề trên đảo Vancouver.Ảnh: Rory Fuller/Travel + Leisure

Để tiết kiệm chi phí, du khách có thể di chuyển về phía đông bắc từ Victoria, thủ phủ tỉnh British Columbia, đến các thị trấn ven biển như Parksville và Campbell River.

Tại đây có nhiều lựa chọn lưu trú với mức giá dễ tiếp cận hơn, trong đó có khu nghỉ dưỡng Tigh-Na-Mara nằm bên bờ biển Salish ở Parksville, được trang bị cả câu lạc bộ dành cho trẻ em.

Những công viên cấp tỉnh như Englishman River Falls và Elk Falls cũng là điểm đến lý tưởng để đi bộ đường dài, ngắm thác nước mà không phải trả phí vào cửa.

Vào mùa hè, du khách có thể tham gia các chuyến đi thuyền ngắm cá voi lưng gù và gấu xám do Homalco Wildlife & Cultural Tours tổ chức. Ngoài ra, các trải nghiệm thư giãn tại khu spa của Naturally Pacific Resort hay phòng xông hơi kiểu thùng gỗ tại Grotto Spa cũng rất đáng cân nhắc.

Edmonton, Alberta

Với khoảng 50 lễ hội được tổ chức hằng năm, trong đó nhiều sự kiện miễn phí vé vào cửa, Edmonton được mệnh danh là "Thành phố Lễ hội" của Canada.

Du khách có thể lên kế hoạch tham dự Lễ hội mùa đông Deep Freeze vào tháng 1, Liên hoan phim Quốc tế Edmonton vào mùa thu hoặc Tuần lễ Chung kết Rodeo Canada.

Những sự kiện diễn ra quanh năm giúp thành phố bên dòng sông North Saskatchewan luôn có nhiều hoạt động hấp dẫn.

Toàn cảnh khu trung tâm thành phố Edmonton. Ảnh: Lisa Marie/Getty Images

Trong những tháng thời tiết ấm áp, du khách có thể khám phá thiên nhiên bằng cách chèo thuyền trên hồ Astotin hoặc đi bộ qua những khu rừng bạch dương và vùng đất ngập nước tại Vườn quốc gia Elk Island, nơi sinh sống của nai sừng tấm và bò rừng bison.

Khi mùa đông đến, Edmonton tiếp tục thu hút du khách với các hoạt động đi bộ trên tuyết, ngắm sao tại Khu bảo tồn Bầu trời đêm Beaver Hills và cơ hội chiêm ngưỡng cực quang nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Đây đều là những trải nghiệm ngoài trời có thể tận hưởng với chi phí tương đối hợp lý.

Calgary, Alberta

Calgary được biết đến nhiều nhất với Calgary Stampede, lễ hội rodeo đẳng cấp thế giới diễn ra vào mùa hè, thu hút đông đảo du khách và những người yêu thích văn hóa cao bồi.

Dù chi phí tại Calgary cao hơn Edmonton, thành phố này vẫn được xem là một lựa chọn tương đối phải chăng trong số các đô thị lớn của Canada.

Nhờ có các chuyến bay thẳng từ nhiều thành phố của Mỹ, Calgary còn là cửa ngõ thuận tiện để khám phá những vùng núi và hồ nước thuộc dãy Rocky của Canada.

Toàn cảnh thành phố Calgary từ trên cao. Ảnh: Wei Fang/Getty Images

Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng một giờ lái xe, vùng Kananaskis Country mang đến cảnh quan núi non hùng vĩ cùng nhiều hoạt động ngoài trời với chi phí có thể thấp hơn đáng kể so với khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Banff.

Đối với những du khách yêu thích trượt tuyết, khu trượt tuyết Nakiska, cách Calgary hơn một giờ lái xe, là lựa chọn thay thế đáng cân nhắc cho các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Banff.

Vùng Eastern Townships, Quebec

Những thị trấn cổ kính thuộc vùng Eastern Townships của Quebec là lựa chọn hấp dẫn cho du khách muốn trải nghiệm không gian mang đậm dấu ấn văn hóa Pháp mà không phải chi quá nhiều tiền.

Tại các thị trấn như Granby, Bromont và Magog, nằm cách Montreal khoảng 90 phút lái xe về phía đông, du khách có thể tìm thấy nhiều khách sạn và nhà nghỉ gia đình với mức giá hợp lý.

Toàn cảnh trung tâm thị trấn Magog thuộc vùng Eastern Townships của tỉnh Quebec. Ảnh: NicolasMcComber/Getty Images

Khu vực này còn nổi tiếng với những vườn nho, vườn cây ăn quả và cảnh quan đồng quê yên bình. Du khách có thể tham quan các vườn nho địa phương, thậm chí lưu trú qua đêm tại một số cơ sở sản xuất rượu vang.

Vào mùa thu, hoạt động hái táo, mận và lê tại các vườn cây ăn quả mang đến trải nghiệm thú vị. Trong khi đó, mùa đông là thời điểm thích hợp để hòa mình vào cuộc sống địa phương bằng hoạt động trượt băng trên một đoạn của tuyến đường mòn xuyên Canada Trans Canada Trail.

Hamilton, Ontario

Thác Niagara từ lâu đã nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ. Tuy nhiên, nếu muốn tránh đám đông và tiết kiệm chi phí mà vẫn được chiêm ngưỡng những thác nước ấn tượng, du khách có thể lựa chọn Hamilton, thành phố cảng nằm bên hồ Ontario.

Hamilton được biết đến với hơn 100 thác nước phân bố dọc theo vách dốc Niagara Escarpment, thuộc khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận. Khu vực này sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, thích hợp cho các hoạt động đi bộ đường dài và dã ngoại.

Trong số những điểm đến nổi bật có thác Tiffany cao khoảng 27 m, gây ấn tượng với dòng nước đổ xuống giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát.

Thác Tiffany ở Hamilton, Ontario. Ảnh: benedek/Getty Images

Một địa điểm khác không nên bỏ qua là Devil's Punchbowl, nơi dòng nước chảy qua những tầng đá, tạo nên khung cảnh hẻm núi độc đáo và ngoạn mục.

Whitehorse, Yukon

Khám phá thiên nhiên hoang dã tại những vùng cực bắc của thế giới thường đi kèm chi phí cao, bởi du khách phải di chuyển đến các khu nghỉ dưỡng xa xôi hoặc tham gia những chuyến thám hiểm phức tạp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tuy nhiên, tại Whitehorse, thủ phủ vùng lãnh thổ Yukon, một số cảnh quan hoang dã ấn tượng nhất Canada lại nằm ngay gần thành phố, giúp du khách dễ dàng tiếp cận hơn.

Một người đi bộ đường dài ở Miles Canyon thuộc Whitehorse, Yukon. Ảnh: Christa Boaz/Getty Images

Đến đây, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động đặc trưng của vùng phương Bắc như săn cực quang, chèo thuyền trên sông Yukon dưới ánh mặt trời lúc nửa đêm vào mùa hè hoặc thử cảm giác ngồi trên xe trượt tuyết do chó kéo.

Đối với những người muốn tiết kiệm chi phí, nhà nghỉ The Beez Kneez Bakpakers là một lựa chọn lưu trú đáng cân nhắc. Ngoài ra, Whitehorse cũng có các khách sạn thuộc chuỗi và nhà nghỉ với nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với ngân sách của du khách.

Winnipeg, Manitoba

Winnipeg, thành phố lớn nhất tỉnh Manitoba, ngày càng thu hút sự chú ý nhờ chi phí sinh hoạt tương đối thấp.

Từng được xếp trong nhóm 10 thành phố có chi phí sinh hoạt thấp nhất Canada, Winnipeg trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với cả người muốn chuyển đến sinh sống lẫn du khách tìm kiếm kỳ nghỉ tiết kiệm.

Tòa nhà lập pháp Manitoba, một công trình mang tính biểu tượng ở Winnipeg. Ảnh: benedek/Getty Images

Một trong những điểm tham quan văn hóa nổi bật của thành phố là Qaumajuq, nơi lưu giữ bộ sưu tập nghệ thuật Inuit lớn nhất thế giới. Du khách có thể tham quan miễn phí vào các tối thứ Tư theo chương trình của bảo tàng.

Bảo tàng Nhân quyền Canada cũng là điểm đến văn hóa quan trọng, mang đến những góc nhìn sâu sắc về lịch sử và quyền con người.

Trong khi đó, khu The Forks, với chợ, các tác phẩm nghệ thuật công cộng và khu mua sắm, là địa điểm gặp gỡ, vui chơi quen thuộc của người dân địa phương.

Đặc biệt, nếu đến Winnipeg vào tháng 2, du khách có cơ hội tham dự Festival du Voyageur, một trong những lễ hội mùa đông lớn nhất Canada.

Sự kiện nổi bật với những tác phẩm điêu khắc tuyết khổng lồ, các chương trình âm nhạc và hoạt động tái hiện thời kỳ buôn bán lông thú, giúp du khách tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của vùng đất này.