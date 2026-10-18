Hộp cơm bento giàu protein giúp hạn chế tỷ lệ béo phì

Khách hàng đến chuỗi cửa hàng cơm hộp The Protein Box ở Đài Loan (Trung Quốc) vào giờ nghỉ trưa. (Ảnh: Nikkei)

Các bữa ăn giàu protein đang ngày càng trở nên phổ biến ở Đài Loan (Trung Quốc), với sự xuất hiện của các cửa hàng chuyên dụng và các nhà điều hành siêu thị tiện lợi khi mối quan tâm đến sức khỏe và thể dục ngày càng tăng ở mọi lứa tuổi.

Protein Box, một chuỗi cửa hàng bán cơm hộp ở khu vực Đài Bắc, nơi văn phòng và nhà hàng giao thoa, thu hút đông đảo nhân viên văn phòng từ các tòa nhà lân cận vào giờ nghỉ trưa, cùng các nhóm khách hàng đủ mọi lứa tuổi, từ phụ nữ trẻ đến đàn ông trung niên.

Công ty này được xây dựng dựa trên ý tưởng về những bữa ăn lành mạnh, ít chất béo, giàu protein. Khách hàng có thể chọn món chính là gà, thịt lợn, thịt bò hoặc cá, ăn kèm rau luộc, trứng và cơm. Mỗi bữa ăn có giá từ 4 đến 4,70 USD, và nhiều món chứa hơn 30 gram protein.

Chuỗi nhà hàng này được thành lập vào năm 2019 bởi một người đam mê thể dục, người cảm thấy thất vọng vì không thể tìm được những bữa ăn ngon sau khi tập luyện. Chuỗi nhà hàng đã phát triển nhanh chóng, chủ yếu ở các khu vực đô thị, và hiện có 119 địa điểm.

Xu hướng thực phẩm giàu protein đã lan rộng đến các cửa hàng tiện lợi. Tại một cửa hàng 7-Eleven ở Đài Bắc, bảy loại sản phẩm ức gà chế biến sẵn được bày bán trên cùng một kệ. Các suất ăn bento và mì tươi ướp lạnh có ghi chữ “protein” trong tên sản phẩm cũng rất phổ biến.

Tập đoàn President Chain Store, đơn vị điều hành chuỗi cửa hàng 7-Eleven tại Đài Loan (Trung Quốc), kinh doanh một dòng sản phẩm hướng đến sức khỏe, trong đó các sản phẩm giàu protein đặc biệt được ưa chuộng. Hai sản phẩm hộp cơm bento như vậy đã bán được hơn 10 triệu suất trong năm qua.

Phân tích dữ liệu thành viên của công ty cho thấy các sản phẩm này được ưa chuộng không chỉ bởi người tiêu dùng dưới 29 tuổi mà còn bởi những người từ 50 tuổi trở lên. “Chúng đã trở thành nhu cầu chung của cả người tiêu dùng trẻ và trung niên”, công ty cho biết.

Chuỗi siêu thị FamilyMart của Nhật Bản đã cung cấp các loại thực phẩm được quảng cáo là tốt cho sức khỏe từ năm 2019, nhấn mạnh hàm lượng protein cao, chất xơ dồi dào và lượng đường thấp. Dòng sản phẩm này bao gồm sữa đậu nành giàu protein và bánh mì gạo làm từ thịt gà và trứng.

Một trong những yếu tố đằng sau xu hướng này là tỷ lệ béo phì ngày càng tăng ở Đài Loan (Trung Quốc). Tỷ lệ người trưởng thành được phân loại là thừa cân - tức là chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 24 trở lên nhưng dưới 27 - hoặc béo phì, tức là BMI từ 27 trở lên, tiếp tục tăng, đạt 51,3% số người từ 18 tuổi trở lên trong một cuộc khảo sát giai đoạn 2020-2024.

Ý thức về sức khỏe cũng đã phát triển sau đại dịch coronavirus, bao gồm cả việc sử dụng các trung tâm thể dục ngày càng nhiều. World Gym Taiwan, chuỗi phòng tập lớn nhất ở đây, đã mở rộng từ 106 cơ sở vào cuối năm 2021 lên 146 cơ sở tính đến nay. Fitness Factory, một chuỗi phòng tập có 86 địa điểm, có 394.000 thành viên tính đến tháng 6, tăng 30.000 so với cuối năm 2025.

(Theo Nikkei Asia)