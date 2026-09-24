Khám phá những cách đón Trung thu độc đáo khắp châu Á

Tết Trung Thu là một ngày lễ truyền thống quan trọng và là một trong những ngày tốt lành nhất theo lịch âm, đánh dấu ngày trăng tròn giữa tháng tám âm lịch.

Đây là một lễ hội thu hoạch cổ xưa được tổ chức rộng rãi khắp Đông Á và Đông Nam Á – bao gồm Trung Quốc, Hồng Kong, Hàn Quốc và Việt Nam và các cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới.

Năm nay, Tết Trung Thu rơi vào ngày 25/9. Dù bạn biết đến nó với tên gọi Chuseok, Wan Wai Phra Chan hay Tết Trung Thu, dưới đây là một cái nhìn tổng quan về các phong tục và lễ hội khác nhau được tổ chức trên khắp khu vực – từ việc treo đèn lồng và làm bánh trung thu đến các buổi hòa nhạc và ngắm trăng .

Hồng Kông: Vũ điệu rồng lửa Thái Hàng (Tai Hang Fire Dragon Dance)

Múa rồng lửa Tai Hang, một lễ hội có lịch sử hàng trăm năm, diễn ra từ ngày 24 đến 26/9, là một trong những hoạt động đặc sắc nhất của lễ hội Trung thu Hồng Kông .

Trong ba đêm liên tiếp, hơn 300 người tham gia diễu hành một con rồng dài 67 mét được trang trí bằng hàng ngàn nén hương đang cháy qua các con phố nhỏ hẹp trong khu dân cư.

Nguồn ảnh: Ban Du lịch Hồng Kông

Phiên bản đèn LED nhỏ hơn, an toàn hơn do các học sinh biểu diễn dẫn đầu mang đến cho đám rước một nét cộng đồng đáng yêu.

Trong khi đó, không khí lễ hội được làm phong phú thêm bằng các màn trình diễn nhào lộn đường phố, và nhang được phát cho khán giả háo hức như một biểu tượng của may mắn và thịnh vượng.

Hàn Quốc: Lễ Tạ ơn Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc, lễ hội này được gọi là Chuseok, thường được mô tả như Lễ Tạ Ơn của người Hàn Quốc, khi người dân Hàn Quốc bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên và thiên nhiên vì vụ thu hoạch mùa thu.

Nhiều người trở về nhà để ăn mừng cùng gia đình, nơi họ thưởng thức songpyeon , một loại bánh gạo nếp truyền thống hình bán nguyệt, nhân mè, hạt dẻ hoặc đậu đỏ, được hấp trên lá thông để tạo hương thơm tinh tế.

Nguồn ảnh: Jong heung lee/Getty Images

Phụ nữ sẽ tham gia điệu múa ganggangsullae , một điệu múa vòng tròn cổ xưa được biểu diễn bởi những vũ công ăn mặc lộng lẫy để báo hiệu một vụ thu hoạch bội thu.

Là một nét đặc sắc của lễ hội Trung thu hiện đại ở Hàn Quốc, loại hình nghệ thuật này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể từ năm 2009.

Trung Quốc: Trò chơi xúc xắc, đèn lồng bưởi và các cuộc diễu hành

Ảnh: VCG

Trên khắp Trung Quốc, Tết Trung Thu có sự đa dạng đáng kinh ngạc của các hoạt động lễ hội. Tại Hạ Môn , có trò chơi Bo Bing, một trò chơi dùng sáu con xúc xắc để xác định người thắng cuộc nhận được bánh trung thu với nhiều kích cỡ khác nhau.

Người dân Tứ Xuyên trang trí mặt tiền nhà bằng đèn lồng làm từ vỏ cam, một lễ hội thân thiện với môi trường có từ lâu đời. Tại Quảng Đông, dịp này được đánh dấu bằng Lễ hội diễu hành mùa thu Phật Sơn, với những hình nộm, xe diễu hành đầy màu sắc và nhiều loại hình nghệ thuật dân gian khác của vùng.

Thái Lan: Lễ hội cầu trăng

Các nghệ sĩ biểu diễn mừng Lễ hội Cầu Trăng ở Thái Lan năm. Ảnh: AFP

Tại Bangkok , bạn sẽ nhận ra lễ hội Wan Wai Phra Chan (Lễ hội Cầu Trăng) đang diễn ra sôi nổi khi những chiếc đèn lồng đầy màu sắc được thắp sáng dọc các con phố ở khu Talad Noi và con đường lịch sử Charoen Krung.

Không giống như truyền thuyết về Hằng Nga và chuyến bay lên mặt trăng gắn liền với lễ hội Trung Thu của Trung Quốc, người Thái Lan tôn vinh ngày sinh của Quan Âm, vị thần từ bi.

Để kỷ niệm, các gia đình Thái Lan dâng cúng đào tươi hoặc bánh hình quả đào – biểu tượng của sự trường thọ – và bánh trung thu cho Quan Âm để cầu may mắn, đồng thời trưng bày các tượng nhỏ của Bát Tiên trong thần thoại.

Nhật Bản: Ngắm trăng

Tại Nhật Bản, Tết Trung thu được biết đến với tên gọi Tsukimi, nghĩa là “ngắm trăng”. Vào đêm trăng tròn, người dân thường thưởng thức tsukimi dango – những viên bánh gạo tròn màu trắng – cùng các loại nông sản mùa thu và dành thời gian ngắm trăng.

Bánh Tsukimi là món ăn đặc trưng nhất của vùng Tsukimi. Ảnh: ©photoAC

Một số địa phương còn tổ chức các sự kiện ngắm trăng và thưởng thức những món ăn đặc trưng của mùa thu.

Việt Nam: Lễ hội thiếu nhi

Tết Trung thu ở Việt Nam từ lâu được xem là lễ hội đặc biệt dành cho trẻ em, đồng thời là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau.

Trong quan niệm xưa, Trung thu cũng đánh dấu thời điểm kết thúc mùa thu hoạch, khi người dân tạm gác công việc đồng áng để nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình sau những ngày mùa bận rộn.

Lễ hội còn gắn với hình ảnh chú Cuội, nhân vật trong câu chuyện dân gian được cho là đã bay lên Mặt trăng cùng cây đa thần kỳ.

Theo truyền thuyết, người dân thắp đèn trong đêm trăng tròn để soi đường, giúp chú Cuội tìm được đường trở về. Từ đó, ánh đèn trở thành một phần không thể thiếu trong không khí Trung thu.

Ảnh tự thiết kế

Trẻ em thường rước đèn trên phố, trong đó phổ biến nhất là những chiếc đèn ông sao làm từ tre và giấy màu, bên trong đặt nến để thắp sáng.

Ngày nay, bên cạnh đèn ông sao truyền thống, thị trường còn xuất hiện nhiều mẫu đèn lồng đa dạng như đèn cá chép, đèn kéo quân, đèn thỏ, đèn hình các con vật, đèn giấy xếp và nhiều mẫu đèn được thiết kế với màu sắc, họa tiết hiện đại.

Những chiếc đèn lồng không chỉ làm không gian Trung thu thêm rực rỡ mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.