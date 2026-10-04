Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026: Indonesia mang tới tinh thần hoà hợp và đa dạng văn hoá

Một số tiết mục đoàn nghệ sĩ Indonesia biểu diễn tại Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026

Khi mỗi âm thanh góp phần tạo nên hòa âm chung

Sáng 4.10, các nghệ sĩ Indonesia đến từ đoàn múa tỉnh Tây Sumatra tham gia Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026 với những màn trình diễn tại sân khấu mở, mang đến cho công chúng một góc nhìn sinh động về đời sống văn hóa giàu bản sắc và năng động của quốc gia quần đảo.

Tham dự Lễ hội, Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam giới thiệu tới công chúng Việt Nam và các đoàn đại biểu quốc tế một không gian văn hóa được tạo nên bởi âm nhạc, vũ điệu và ẩm thực truyền thống.

Mỗi loại hình nghệ thuật mang một sắc thái riêng, cùng gặp nhau ở những giá trị có tính phổ quát: sự tôn trọng, tình hữu nghị và khả năng kết nối con người qua khác biệt văn hóa.

Một trong những tiết mục để lại ấn tượng tại Lễ hội là màn trình diễn Angklung với ca khúc “Người Việt mình thương nhau”. Những âm thanh từ Angklung, Kolintang và djembe được kết hợp, tạo nên một bản hòa âm đặc biệt, vừa mang đậm dấu ấn Indonesia, vừa gần gũi với khán giả Việt Nam.

Đội biểu diễn gồm 22 nhạc công, trong đó có các thành viên Hội Phụ nữ Indonesia tại Hà Nội cùng những người bạn của Indonesia. Nghệ nhân Angklung nổi tiếng đến từ Bandung, ông Aan Handoyo, được mời trực tiếp tới Hà Nội hướng dẫn và chuẩn bị cho tiết mục.

Sự hưởng ứng của khán giả dành cho màn trình diễn không chỉ đến từ âm thanh đặc trưng của những nhạc cụ truyền thống. Đằng sau Angklung còn là một cách thức đặc biệt để tạo nên âm nhạc: mỗi người chỉ đảm nhận một phần âm thanh, lắng nghe những người xung quanh và cùng phối hợp để tạo thành một chỉnh thể.

Chính đặc điểm ấy khiến Angklung trở thành một hình ảnh giàu ý nghĩa về tinh thần cộng đồng. Một âm thanh riêng lẻ khó có thể tạo nên một bản nhạc hoàn chỉnh; chỉ khi mỗi người biết lắng nghe, phối hợp và hòa mình vào tổng thể, giai điệu chung mới hình thành.

Thông điệp ấy cũng tương đồng với tinh thần mà Indonesia muốn gửi gắm tại Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026: sự khác biệt không phải là khoảng cách, mà có thể trở thành nền tảng để con người kết nối khi biết tôn trọng và lắng nghe nhau.

Các nghệ sĩ Indonesia đến từ đoàn múa tỉnh Tây Sumatra sẽ tham gia Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026 với những màn trình diễn tại sân khấu mở

Đưa hương vị Indonesia đến gần công chúng

Cùng với âm nhạc và nghệ thuật trình diễn, Indonesia còn giới thiệu văn hóa ẩm thực tại gian hàng ở Hoàng thành Thăng Long. Những hương vị đặc trưng của quốc đảo được các đầu bếp và nhân viên Nhà hàng và Cafe Batavia trực tiếp phục vụ.

Là nhà hàng chuyên các món Indonesia chính thống, Batavia giữ nguyên hương vị truyền thống trong các món ăn được giới thiệu tại Lễ hội, đồng thời bảo đảm tiêu chuẩn Halal.

Du khách có dịp thưởng thức nhiều món ăn quen thuộc của Indonesia như Nasi Goreng, Mie Goreng, Batagor, Sate Ayam, Bitterballen và Kue Pancong. Qua mỗi món ăn, câu chuyện về đời sống, tập quán và sự đa dạng văn hóa của Indonesia được đưa đến gần hơn với công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Ẩm thực, cũng như âm nhạc, tạo ra một phương thức giao lưu tự nhiên. Một món ăn có thể mở đầu cho cuộc trò chuyện, một giai điệu có thể tạo nên sự đồng điệu, từ đó mở rộng hiểu biết giữa những con người đến từ các nền văn hóa khác nhau.

Đoàn nghệ sĩ Indonesia tại Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam

Sự hiện diện của Indonesia tại Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của nước này đối với ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thông qua âm nhạc, vũ điệu và ẩm thực, Đại sứ quán Indonesia mong muốn chuyển tải tinh thần “thống nhất trong đa dạng”, tôn trọng sự khác biệt và xây dựng hòa hợp trên nền tảng hiểu biết lẫn nhau.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio gửi lời chúc mừng tới Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 năm 2026.

Đại sứ Adam M. Tugio nhấn mạnh: “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội đóng vai trò là cầu nối mạnh mẽ kết nối các cộng đồng đa dạng, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc thêm đối thoại liên văn hóa”.

Trong không gian của Lễ hội, âm nhạc trở thành một ngôn ngữ vượt qua ranh giới quốc gia và ngôn ngữ. Những giai điệu được tạo nên từ các nhạc cụ truyền thống Indonesia, những điệu múa và hương vị ẩm thực đã mở ra những cuộc gặp gỡ giản dị nhưng giàu ý nghĩa.

Thông qua những trải nghiệm chung ấy, Lễ hội góp phần kết nối con người, nuôi dưỡng sự trân trọng đối với khác biệt văn hóa và củng cố khát vọng về một thế giới nơi sự đa dạng được tôn vinh, còn sự hòa hợp được vun đắp bằng hiểu biết và đối thoại.