Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng mạnh trong 9 tháng năm 2026

Theo số liệu thống kê, hoạt động dịch vụ trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2026 tiếp tục tăng trưởng, được hỗ trợ bởi nhu cầu du lịch, lưu trú, ăn uống, vui chơi và giải trí. Các sản phẩm du lịch, sự kiện, hoạt động kinh tế đêm và ứng dụng công nghệ được đa dạng hóa, góp phần tạo thêm động lực cho thị trường.

Du khách tham quan phố cổ Hội An

Lượng khách lưu trú tăng hơn 26%

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ ước đạt 15,86 triệu lượt, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 7,73 triệu lượt, tăng 28,7%; khách trong nước đạt 8,13 triệu lượt, tăng 24,3%.

Riêng lượng khách ngủ qua đêm đạt 14,43 triệu lượt, tăng 29,6%. Khách quốc tế ngủ qua đêm đạt 7,69 triệu lượt, tăng 28,9%, trong khi khách trong nước đạt 6,74 triệu lượt, tăng 30,4%.

Thời gian lưu trú bình quân của khách ngủ qua đêm trong 9 tháng đạt 1,84 ngày/lượt. Khách quốc tế có thời gian lưu trú bình quân 2 ngày/lượt, cao hơn mức 1,65 ngày/lượt của khách trong nước. So với cùng kỳ năm 2025, thời gian lưu trú bình quân của khách quốc tế tăng 0,1 ngày/lượt.

Sự gia tăng lượng khách tiếp tục tạo động lực cho nhóm dịch vụ lưu trú, ăn uống. Trong 9 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 52.945 tỉ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu lưu trú đạt 16.939 tỉ đồng, tăng 23,9%; doanh thu ăn uống đạt 36.006 tỉ đồng, tăng 27,3%.

Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà Hills thu hút du khách tham quan

Cùng với hoạt động kinh doanh thường xuyên, Đà Nẵng tiếp tục khai thác kinh tế đêm thông qua các khu phố đi bộ, tuyến phố đêm và không gian ẩm thực gắn với văn hóa, giải trí. Các sự kiện như Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc, Lễ hội Sâm Ngọc Linh, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng và các hoạt động trải nghiệm ẩm thực tại Chợ Cồn góp phần làm phong phú sản phẩm, thu hút du khách.

Đa dạng sản phẩm, mở rộng thị trường khách

Hoạt động lữ hành cũng ghi nhận mức tăng khá. Trong 9 tháng, doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt 4.028 tỉ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượt khách du lịch theo tour do các doanh nghiệp lữ hành phục vụ đạt khoảng 1,35 triệu lượt, tăng 14,7%. Trong đó, khách quốc tế đạt 492.200 lượt, tăng 13,6%; khách trong nước đạt 752.500 lượt, tăng 12,4%; khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài đạt 106.600 lượt, tăng tới 41,6%.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp lữ hành đang đẩy mạnh khai thác những phân khúc có giá trị gia tăng cao như du lịch cưới quốc tế và du lịch hội nghị, hội thảo (MICE). Trong 8 tháng đầu năm, Đà Nẵng đã đón và hỗ trợ 40 sự kiện cưới quốc tế; riêng tháng 8.2026, thành phố đón 29 đoàn MICE với 7.574 lượt khách.

Khách du lịch vui chơi, trải nghiệm văn hoá tại Khu du lịch Cổng Trời Đông Giang

Các sản phẩm du lịch cũng được làm mới thông qua việc kết hợp tour với hệ sinh thái sự kiện “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản”, chương trình kích cầu dịp 2.9 và các tour trải nghiệm sinh thái, văn hóa tại khu vực phía Tây như Leaf Village, Làng Toom Sara, Cổng Trời Đông Giang.

Bên cạnh đó, hoạt động lữ hành được kết nối với các sự kiện thể thao, ẩm thực và du lịch liên vùng nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian khai thác khách. Công nghệ tiếp tục được ứng dụng trong hoạt động du lịch với Bản đồ số du lịch thông minh VR360 AI, Nền tảng dữ liệu du khách (CDP) trên cổng Danang FantastiCity và dịch vụ thuyết minh tự động AI “Tour Xích lô Du lịch”.

Những kết quả trên cho thấy du lịch Đà Nẵng đang duy trì đà phục hồi và tăng trưởng trên nhiều phân khúc.

Cùng với thị trường khách quốc tế và khách nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, lượng khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài tăng mạnh, mở ra thêm dư địa để doanh nghiệp lữ hành đa dạng hóa sản phẩm và thị trường khai thác.