Sơn mài, trầm hương hòa quyện giữa không gian Văn Miếu

Diễn ra từ ngày 3 đến 18.10 tại Nhà Thái Học, triển lãm giới thiệu tác phẩm của 19 họa sĩ sơn mài đương đại, gồm Đỗ Khải, Lê Khánh Hiếu, Lương Duy, Tuấn Cường, Đặng Hiền, Đậu Quang Anh, Giám Văn Tuấn, Ngô Tuấn Anh, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Hồng Giang, Ngô Bá Công, Nguyễn Lương Huyên, Thiệu Khắc Tiến, Nguyễn Xuân Việt, Hoàng Ngọc Hoàn, Chu Viết Cường, Nguyễn Bỉnh Sơn, Nguyễn Bách Triệu và Lê Xuân Hưởng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Các tác phẩm có phong cách đa dạng, từ trừu tượng đến hiện thực, khai thác những chủ đề về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống. Qua nhiều cách xử lý chất liệu, các nghệ sĩ cho thấy sự tiếp nối và biến đổi của sơn mài trong mỹ thuật đương đại.

Bên cạnh tranh sơn mài, “Sắc Tâm 2026” giới thiệu bộ sưu tập trầm cảnh và các sản phẩm trầm hương của Trầm Tuệ. Nếu sơn mài được cảm nhận qua màu sắc, chất liệu và hình khối, hương trầm tạo thêm một lớp trải nghiệm về không gian và ký ức, đưa công chúng đến với sự kết hợp giữa thị giác và khứu giác.

Chia sẻ tại khai mạc, ông Lê Xuân Hưởng, chủ phòng tranh Nguyen Art Gallery, cho biết triển lãm được hình thành sau một năm chuẩn bị, tiếp nối “Sắc Tâm” được tổ chức năm trước. Các nghệ sĩ và phòng tranh đã thống nhất thực hiện triển lãm mới hướng tới dấu mốc 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026).

“Sắc Tâm 2026” không chỉ giới thiệu các tác phẩm sơn mài và trầm hương, mà còn tạo nên trải nghiệm đa giác quan trong không gian di sản

Đại diện các họa sĩ tham gia triển lãm, ông Thiệu Khắc Tiến cho rằng sự kết hợp giữa tranh sơn mài và trầm hương tạo nên cuộc gặp gỡ giữa “sắc” và “hương”. Việc đưa hai chất liệu này vào không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám góp phần tạo nên cách tiếp cận mới với những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống.

Theo Ban tổ chức, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là không gian phù hợp để nghệ thuật đương đại đối thoại với di sản, đặc biệt trong dịp hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám. Văn Miếu được xây dựng năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông; đến năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám. Qua gần một thiên niên kỷ, nơi đây trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học và đạo học Việt Nam.

“Sắc Tâm 2026” không chỉ giới thiệu các tác phẩm sơn mài và trầm hương, mà còn tạo nên trải nghiệm đa giác quan trong không gian di sản.

Qua đó, những chất liệu quen thuộc của văn hóa Việt được đặt trong một bối cảnh mới, góp phần làm phong phú thêm hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 18.10.