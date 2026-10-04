Xã Côn Lôn tổ chức chương trình nghệ thuật 'Sắc Thu Côn Lôn'

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn dự chương trình.

Dự chương trình có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Chương trình nghệ thuật "Sắc Thu Côn Lôn" diễn ra là điểm nhấn của chuỗi hoạt động trước thềm lễ hội chính. Chương trình được dàn dựng công phu, chủ đạo là âm hưởng dân tộc Tày với những làn điệu Then, hát Cọi, những ca khúc ca ngợi mùa vàng, vẻ đẹp quê hương Côn Lôn và bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao.

Xã Côn Lôn khai trương tuyến du lịch trải nghiệm rừng nghiến Pù Pảo.

Ngay sau chương trình nghệ thuật đã diễn ra nghi thức nhảy lửa của dân tộc Dao đỏ, mang đậm yếu tố tâm linh, thể hiện sức mạnh, lòng dũng cảm và khát vọng về một cuộc sống ấm no, mùa màng bội thu của đồng bào Dao.

Tại chương trình xã Côn Lôn ra mắt sản phẩm du lịch mới, trải nghiệm rừng nghiến Pù Pảo.

Chương trình nghệ thuật giàu bản sắc của địa phương.

Lễ hội Giã cốm và trưng bày, quảng bá các sản phẩm đặc sản xã Côn Lôn năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai 4-10-2026.