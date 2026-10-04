Vườn nho Thanh Thuỷ: Điểm đến xanh giữa miền nắng gió

Điểm dừng chân hấp dẫn giữa miền nắng gió

Chúng tôi đến Vườn nho Thanh Thủy vào một buổi sáng cuối thu nắng vàng trải nhẹ. Bước qua cánh cổng dẫn vào không gian khu vườn, cái oi nồng đặc trưng của vùng đất “nắng như rang, gió như phang” dường như lập tức lùi lại phía sau, nhường chỗ cho không gian dịu mát dưới những giàn nho thẳng tắp, trĩu quả.

Khách du lịch đến tham quan trải nghiệm tại vườn nho Thanh Thuỷ.

Dẫn chúng tôi đi dọc các hàng nho mọng trái, bà Nguyễn Thị Diễm Hồng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vườn nho Thanh Thủy hồ hởi giới thiệu chi tiết từng giống nho đang canh tác tại đây. Vừa đi, bà Hồng vừa cẩn thận kiểm tra từng chùm quả, tỉ mỉ hướng dẫn du khách nhận biết độ chín chuẩn xác của nho để hái sao cho trái giữ được độ tươi ngon lâu nhất.

Đang say sưa chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình dưới giàn nho, chị Lê Thị Minh Nguyệt (du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) vươn tay hái một chùm nho chín mọng. Khác với tâm lý e ngại thường thấy khi mua nông sản ngoài thị trường, chị Nguyệt nhẹ nhàng xoa lớp phấn tự nhiên phủ trên vỏ quả rồi thưởng thức ngay tại gốc. Thấy chúng tôi bất ngờ trước sự tự nhiên ấy, chị Nguyệt mỉm cười chia sẻ: “Nho ở đây tươi, vỏ mỏng, giòn ngọt và có vị thanh rất riêng. Cảm giác tự tay hái từng chùm nho rồi ăn trực tiếp ngay tại vườn mang lại sự yên tâm tuyệt đối, bởi mình được tận mắt kiểm chứng quy trình canh tác sạch, hoàn toàn không có mùi hóa chất”.

Các sản phẩm nho của vườn nho Thanh Thuỷ.

Lý giải về điều này, bà Nguyễn Thị Diễm Hồng cho biết, để du khách yên tâm thưởng thức nho ngay tại gốc, toàn bộ diện tích Vườn nho Thanh Thủy đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn sinh học. Từ khâu làm đất, chọn giống đến chăm sóc, nhà vườn hạn chế tối đa phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật sinh học tổng hợp. Thay vào đó, vườn ưu tiên phân bón hữu cơ mục, vi sinh và áp dụng các biện pháp dân gian để phòng ngừa sâu bệnh. Đặc biệt, thời gian cách ly trước khi thu hoạch và đón khách luôn được kiểm soát khắt khe, bảo đảm trái nho không còn dư lượng hóa chất gây hại.

Không chỉ thu hút du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Vườn nho Thanh Thủy còn là điểm dừng chân lý tưởng của nhiều đoàn khách đến từ Cần Thơ, Bình Dương và các tỉnh phía Bắc. Anh Trần Văn Nam, đại diện một đoàn du khách đến từ Cần Thơ hào hứng cho biết: “Người miền Tây vốn quen thuộc với sông nước và vườn cây ăn trái, nhưng khi đặt chân tới đây, chứng kiến những giàn nho bạt ngàn vươn mình trên vùng đất khô cứng, chúng tôi thực sự cảm phục sức lao động của người dân địa phương. Điều lôi cuốn nhất ở Vườn nho Thanh Thủy đối với chúng tôi chính là không gian trải nghiệm chân thật, sự an toàn của nông sản và thái độ phục vụ rất đỗi thân thiện, mộc mạc”.

Trăn trở nâng tầm giá trị nông sản

Ít ai biết rằng, mảng xanh trù phú và hút khách của vườn nho được gieo mầm từ nếp nghĩ mộc mạc của một gia đình làm nông thuần túy.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Diễm Hồng bộc bạch: “Vườn nho Thanh Thủy được gia đình gây dựng và gắn bó từ hơn 30 năm trước. Đến khoảng năm 2000, gia đình bắt đầu mở rộng diện tích trồng nho dọc tuyến đường 702 tại Thái An - nơi có thổ nhưỡng rất thích hợp với cây nho. Ban đầu, chúng tôi chỉ đơn thuần làm nông nghiệp, tập trung trồng và chăm sóc sao cho giàn nho đạt chất lượng. Nhưng qua nhiều năm gắn bó, tôi nhận thấy giá trị của cây nho không chỉ dừng lại ở những chùm quả tươi bán ngoài chợ, mà còn có thể phát triển thành nhiều sản phẩm đặc trưng và kết hợp làm du lịch trải nghiệm”.

Bà Nguyễn Thị Diễm Hồng (thứ 5 từ trái sang) nhận giải thưởng “VITA Awards 2026 ”.

Từ những trăn trở đó, vợ chồng bà Hồng quyết định tìm hướng đi mới cho vườn nho truyền thống. Bà chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng đất nắng gió này, chứng kiến cây nho gắn liền với đời sống người dân qua nhiều thế hệ. Nếu chỉ bán nho tươi, giá trị nông sản vẫn chưa được khai thác hết. Tôi muốn biến vườn nho của mình thành điểm đến để du khách tận mắt thấy cây nho, trải nghiệm nghề nông, thưởng thức sản phẩm và hiểu hơn về vùng đất Thái An. Từ đó, gia đình nghiên cứu làm thêm mật nho, rượu vang nho, nho sấy, nho kẹo… đồng thời mở cửa đón khách tham quan. Tôi mong mỗi du khách khi rời đi không chỉ mang theo sản phẩm, mà còn mang theo một câu chuyện đẹp về người làm nho”.

Nhờ định hướng đúng đắn, sức hút của Vườn nho Thanh Thủy không chỉ dừng lại ở việc mở cửa đón khách vào tham quan, chụp ảnh hay hái quả. Nhận thức rõ giá trị của việc nâng cao vòng đời và đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, doanh nghiệp đã chủ động đầu tư hệ thống sơ chế, chế biến sâu ngay tại chỗ. Sau khi thỏa sức khám phá dưới giàn nho, du khách có thể dừng chân tại khu trưng bày để thưởng thức và chọn mua các sản phẩm đặc sản đã được đóng gói bao bì, tem nhãn chỉn chu.

Nói về quy trình này, bà Diễm Hồng cho biết, mỗi đợt thu hoạch, nho chín được phân loại rất kỹ. Những chùm đạt chuẩn kích thước, màu sắc đẹp và độ đường tối ưu sẽ được ưu tiên phục vụ khách tại vườn hoặc đóng hộp cung ứng cho chuỗi cửa hàng nông sản sạch. Số còn lại lập tức chuyển sang ủ mật hoặc sấy dẻo theo công nghệ khép kín nhưng vẫn giữ nguyên hương vị tự nhiên và dinh dưỡng. Việc chế biến sâu giúp đa dạng hóa sản phẩm làm quà tặng, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động đầu ra, giải quyết triệt để bài toán “được mùa mất giá” của nông sản truyền thống.

Khẳng định thương hiệu, kết nối vươn xa

Từ mô hình hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đến năm 2023, gia đình bà Hồng chính thức chuyển đổi và thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vườn nho Thanh Thủy. Bước ngoặt này giúp đơn vị chuyển sang mô hình doanh nghiệp, hướng đến xây dựng thương hiệu bài bản, phát triển sản phẩm OCOP và quảng bá giá trị đặc trưng của vùng đất Thái An - Vĩnh Hải đến với du khách gần xa.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại chỗ, Vườn nho Thanh Thủy còn chủ động đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và kết nối doanh nghiệp trên quy mô lớn. Trong hai năm 2024 và 2026, doanh nghiệp liên tục góp mặt tại nhiều sự kiện tầm cỡ trong và ngoài nước như: Chương trình quảng bá du lịch tại thị trường Hàn Quốc, Chương trình xúc tiến thương mại - du lịch Việt Nam - Lào, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE TP. Hồ Chí Minh, Ngày hội Văn hóa - Du lịch TP. Hồ Chí Minh, cùng các hội chợ lớn tại Hà Nội, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Lâm Đồng…

Bà Nguyễn Thị Diễm Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vườn nho Thanh Thủy giới thiệu sản phẩm nho Thanh Thuỷ với lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà tại Diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP năm 2026.

Ngoài ra, nhà vườn cũng tích cực tham gia các chương trình Famtrip khảo sát tuyến điểm tại Tây Ninh, vùng Tây Bắc và các đợt kết nối với hơn 130 doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc. Sự chủ động này không chỉ giúp Vườn nho Thanh Thủy mở rộng mạng lưới liên kết, đưa mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm tiếp cận đông đảo đối tác và du khách, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh nông sản Khánh Hòa đến với các thị trường tiềm năng.

Hiện nay, trung bình mỗi năm, Vườn nho Thanh Thủy đón hàng chục nghìn lượt khách. Đặc biệt vào dịp cuối tuần, lễ, Tết và mùa du lịch cao điểm, lượng khách ghé thăm rất đông. Sự kiên trì với mô hình nông nghiệp sạch gắn với du lịch sinh thái đã mang lại cho doanh nghiệp những “quả ngọt” xứng đáng. Mới đây, thương hiệu vinh dự nhận giải thưởng “VITA Awards 2026 - Điểm tham quan hấp dẫn giới trẻ hàng đầu” do Câu lạc bộ Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Du lịch Việt Nam bình chọn.

Bên cạnh đó, ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng và ngành du lịch địa phương, Ban tổ chức chương trình Hàng Việt tốt - Dịch vụ hoàn hảo năm 2026 (do Viện Kinh tế và Văn hóa phối hợp với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng tổ chức) đã chính thức đề cử Vườn nho Thanh Thủy vào danh sách “Thương hiệu nổi tiếng năm 2026”. Cá nhân bà Nguyễn Thị Diễm Hồng cũng vinh dự được đề cử trao tặng Bảng vàng “Doanh nhân Vàng Đất Việt năm 2026” trong lễ báo công tri ân tại Hoàng Thành Thăng Long và Tòa nhà Quốc hội vào cuối tháng 10 này.

Chia sẻ về chặng đường phía trước, bà Hồng cho biết: “Sự ghi nhận từ các tổ chức uy tín cùng niềm tin yêu của hàng ngàn du khách là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Thời gian tới, Vườn nho Thanh Thủy sẽ mở rộng diện tích canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ nâng cao, nâng cấp hạ tầng giao thông nội bộ và khu dừng chân sinh thái. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng nơi đây thành mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp xanh kiểu mẫu. Dù phát triển đến đâu, chúng tôi vẫn luôn tâm niệm: làm nông nghiệp phải giữ cái tâm, làm du lịch phải giữ sự chân thành. Tôi mong Vườn nho Thanh Thủy có thể góp một phần nhỏ để đưa hình ảnh cây nho, sản phẩm địa phương và con người vùng đất nắng gió đến gần hơn với du khách mọi miền”.

Rời Vườn nho Thanh Thủy khi nắng trưa phủ vàng trên các giàn nho trĩu quả, từng đoàn xe vẫn tiếp tục nối đuôi nhau đưa du khách đến tham quan, trải nghiệm. Chúng tôi cảm nhận, với cách làm bài bản, lấy chất lượng, sự an toàn và lòng hiếu khách làm gốc, Vườn nho Thanh Thủy hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên con đường phát triển bền vững.