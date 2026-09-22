Khám phá di sản qua Chạm - Chơi -Hiểu

Bà Lê Cẩm Nhung, Trưởng phòng Truyền thông, Giáo dục - Đối ngoại, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết, thông thường khi đến bảo tàng, du khách tìm hiểu lịch sử thông qua ngắm nhìn các hiện vật tĩnh nằm trong hệ thống trưng bày. Tuy nhiên, workshop lần này mang đến màu sắc mới, biến di sản văn hóa và câu chuyện lịch sử trở nên sống động, có thể tương tác được.

Tại workshop, công chúng được khám phá bộ kit di sản (Heritage Kit). Đây là sự kết hợp giữa hiện vật gốc, ứng dụng công nghệ số và chuỗi hoạt động tương tác, giúp công chúng khám phá những câu chuyện lịch sử, văn hóa qua 3 tầng trải nghiệm chạm, chơi và hiểu.

Workshop có sự tham gia của đông đảo sinh viên

Chạm là sự tiếp xúc đầu tiên thông qua quan sát. Việc ứng dụng công nghệ số hóa 3D kết hợp với AI giúp tăng tính tương tác, khi du khách có thể trực tiếp trò chuyện với hiện vật như một chủ thể độc lập.

Chơi là các hoạt động workshop tương tác theo chủ đề, có tích hợp mã QR để tra cứu thông tin chi tiết, qua đó giúp người tham gia ghi nhớ nội dung một cách tự nhiên.

Từ những trải nghiệm cá nhân, Hiểu giúp mỗi người cảm nhận và yêu di sản theo cách riêng, từ đó lan tỏa tình yêu với di sản đến cộng đồng.

Sự kiện là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Thông qua những hoạt động trải nghiệm trực tiếp, bộ kit di sản “Chạm - Chơi - Hiểu” không chỉ tạo thêm cách thức tiếp cận hiện vật mà còn mở ra phương thức kết nối công chúng với những câu chuyện lịch sử, văn hóa được lưu giữ trong bảo tàng.

Bộ kit di sản “Chạm - Chơi - Hiểu” sẽ tiếp tục được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giới thiệu rộng rãi tới công chúng tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 11-2026.