Những điểm check-in Trung thu truyền thống tại Hà Nội

Mỗi độ Trung thu về, Hà Nội lại rộn ràng trong sắc màu của đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi và những âm thanh náo nhiệt của mùa hội trăng rằm. Giữa nhịp sống hiện đại, những hình ảnh quen thuộc của Trung thu truyền thống vẫn được gìn giữ, làm mới và trở thành nguồn cảm hứng cho những trải nghiệm, khoảnh khắc check-in mang đậm dấu ấn văn hóa Thủ đô.

HÀNG MÃ - ĐIỂM CHECK-IN “KINH ĐIỂN”

Nhắc tới Trung thu Hà Nội, phố Hàng Mã gần như là địa điểm đầu tiên được nhiều người tìm đến.

Mùa Trung thu năm 2026, Chợ Trung thu truyền thống phố cổ được tổ chức trên đoạn phố Hàng Mã từ ngã tư Hàng Mã - Hàng Đường đến ngã tư Hàng Mã - Hàng Cót, kéo dài đến hết ngày 25/9. Dọc tuyến phố là các gian hàng đồ chơi trẻ em, đồ trang trí, sản phẩm thủ công truyền thống và bánh Trung thu.

hố Hàng Mã rực rỡ sắc màu với đèn lồng, đèn ông sao và đồ chơi truyền thống, trở thành điểm check-in quen thuộc mỗi mùa Trung thu tại Hà Nội

Từ đèn ông sao, đèn cá chép, đèn kéo quân đến mặt nạ, đầu lân, các món đồ chơi truyền thống tạo nên một “phông nền” đặc trưng mà khó tìm thấy ở nơi khác.

Đặc biệt, vào buổi tối, ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn lồng khiến Hàng Mã trở thành một trong những địa điểm chụp ảnh nổi bật nhất mùa Trung thu. Chợ hoạt động từ 7h đến 24h, với phương án hạn chế phương tiện để dành không gian cho người đi bộ tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Với những người muốn có ảnh đẹp mà không quá đông, nên đến vào đầu buổi tối hoặc các ngày trước cao điểm Rằm tháng Tám.

“LƯU TRĂNG PHỐ CỔ” - TRẢI NGHIỆM TRUNG THU TRONG KHÔNG GIAN DI SẢN

Không chỉ có Hàng Mã, khu phố cổ Hà Nội năm nay còn tổ chức chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026 – Hành trình kết nối di sản, lan tỏa giá trị văn hóa Việt”.

Chương trình diễn ra từ ngày 28/8 đến 30/9 tại nhiều không gian văn hóa, di tích trong khu phố cổ, trong đó có Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ 50 Đào Duy Từ, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, Di tích 40 Lãn Ông, Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm 2 Lê Thái Tổ và Di tích 28 Hàng Buồm.

Trẻ em trải nghiệm các hoạt động văn hóa Trung thu tại chương trình “Lưu trăng phố cổ 2026 – Hành trình kết nối di sản, lan tỏa giá trị văn hóa Việt"

Điểm hấp dẫn của chuỗi hoạt động nằm ở việc du khách không chỉ đến để chụp ảnh mà còn có thể trực tiếp làm bánh Trung thu, tìm hiểu đồ chơi dân gian, thưởng thức trà, hương trầm và khám phá các nghề thủ công truyền thống.

Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc du khách muốn tìm hiểu câu chuyện phía sau những món đồ chơi, phong tục đã gắn với Trung thu Hà Nội qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, tối 25/9, lễ rước “Đêm trăng phố cổ” sẽ diễn ra tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Đoàn rước xuất phát từ Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, sau đó di chuyển qua các tuyến phố xung quanh.

PHỐ BÍCH HỌA PHÙNG HƯNG – SẮC MÀU HOÀI NIỆM

Nằm gần Hàng Mã, phố bích họa Phùng Hưng là một lựa chọn khác dành cho những người yêu thích phong cách chụp ảnh hoài niệm.

Trong mùa Trung thu, tuyến phố được trang trí với hàng trăm chiếc đèn lồng truyền thống. Các quầy hàng giới thiệu đồ chơi dân gian, tạo nên không gian vừa mang nét phố cổ vừa có màu sắc lễ hội.

Phố bích họa Phùng Hưng được trang hoàng với đèn lồng và đồ chơi dân gian, tạo nên không gian mang màu sắc hoài niệm giữa lòng phố cổ. Ảnh minh hoạ

Điểm đặc biệt là du khách có thể tham gia làm những món đồ chơi quen thuộc như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi thay vì chỉ đứng trước những tiểu cảnh để chụp ảnh. Những mái vòm của phố bích họa, các bức tranh tái hiện đời sống Hà Nội xưa cùng ánh sáng của đèn lồng tạo nên phông nền phù hợp với những bộ ảnh mang phong cách vintage.

Từ Hàng Mã, du khách có thể dễ dàng đi bộ sang Phùng Hưng, vì vậy hai địa điểm này có thể kết hợp trong cùng một hành trình khám phá Trung thu.

HỒ HOÀN KIẾM – ĐIỂM HẸN CỦA ĐÊM RƯỚC TRĂNG

Trung thu Hà Nội không chỉ được nhớ đến như một ký ức đẹp, mà trở thành một di sản sống và một thương hiệu văn hóa tiêu biểu của Thủ đô

Tối 25/9, lễ rước “Đêm trăng phố cổ” dự kiến diễn ra tại khu vực phố đi bộ quanh hồ. Đây là một trong những hoạt động đáng chú ý nhất của mùa Trung thu Hà Nội năm nay.

Không gian hồ Hoàn Kiếm khi lên đèn, kết hợp với đoàn rước, đèn lồng và các hoạt động biểu diễn sẽ tạo nên những góc check-in khác biệt so với các tuyến phố bán đồ chơi.

Du khách có thể kết hợp hành trình: Hàng Mã – Phùng Hưng – chợ Đồng Xuân – hồ Hoàn Kiếm, vừa tham quan, chụp ảnh vừa thưởng thức ẩm thực phố cổ.

LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM – TRỞ VỀ KHÔNG GIAN TRUNG THU LÀNG VIỆT

Rời khỏi nhịp phố thị, làng cổ Đường Lâm mang đến một sắc thái Trung thu bình dị và gần gũi hơn. Những ngôi nhà cổ, tường đá ong, sân đình và con đường làng trở thành phông nền tự nhiên cho các hoạt động vui Tết Trung thu.

Không cần những tiểu cảnh cầu kỳ, chính kiến trúc làng cổ và đời sống cộng đồng tạo nên sức hút riêng cho Đường Lâm. Ánh đèn trong những ngôi nhà cổ, sắc màu của đồ chơi dân gian và nhịp sinh hoạt chậm rãi của làng quê đem lại những khung hình mang đậm hơi thở Trung thu Bắc Bộ.

Không gian làng cổ Đường Lâm mang đến sắc thái Trung thu mộc mạc với những ngôi nhà cổ, tường đá ong và nét văn hóa làng Việt đặc trưng. Ảnh minh hoạ

Với các gia đình có trẻ nhỏ, đây cũng là điểm đến để các em không chỉ vui chơi mà còn trực tiếp tìm hiểu cách làm những món đồ chơi từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ.