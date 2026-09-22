Đoàn Lạng Sơn đạt kết quả cao tại Cuộc thi livestream thương mại điện tử xuyên biên giới Trung - Việt

Thí sinh Vi Thị Lụa nhận giải vàng của Ban Tổ chức (Ảnh do Hội LHPN tỉnh cung cấp)

Tại cuộc thi, các thí sinh thực hiện phần thi livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội và phần trình diễn, giới thiệu trực tiếp tại địa điểm thi. Điểm số được ban giám khảo đánh giá, tổng hợp dựa trên tổng lượng hàng bán ra, số lượt người xem và kỹ năng thể hiện của thí sinh.

Thí sinh Hứa Thị Thơ nhận giải bạc của Ban Tổ chức (Ảnh do Hội LHPN tỉnh cung cấp)

Kết quả chung cuộc, các đại diện của đoàn Lạng Sơn (Việt Nam) đã giành được các giải thưởng, cụ thể: thí sinh Vi Thị Lụa đoạt giải vàng; thí sinh Hứa Thị Thơ đoạt giải bạc; thí sinh Đặng Thị Thơ đoạt giải đồng; thí sinh Nguyễn Thị Hồng Xiêm và Hoàng Thị Kim Nhung đoạt giải khuyến khích. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao giải phụ thí sinh được yêu thích nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hồng Xiêm.

Thí sinh Đặng Thị Thơ nhận giải đồng của Ban Tổ chức (Ảnh do Hội LHPN tỉnh cung cấp)

Việc tham gia và đạt kết quả tích cực tại cuộc thi cho thấy sự chủ động trong việc ứng dụng nền tảng số, nắm bắt xu hướng kinh tế mới của phụ nữ tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam). Đây đồng thời là hoạt động giao lưu thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy hợp tác thương mại điện tử và phát triển kinh tế cửa khẩu giữa Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) trong thời gian tới.