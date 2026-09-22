Tây Ninh: Khai giảng Lớp Giáo lý Phật học Minh Phương tại chùa Linh Nguyên

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh, Cố vấn Chỉ đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, viện chủ chùa Linh Nguyên; Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự; Phân ban Ni giới tỉnh; đại diện lãnh đạo xã Đức Hòa; Phật tử tham gia Lớp giáo lý Phật học Minh Phương.

Tại chương trình, Đại đức Thích Thiện Phước, đại diện Ban Tổ chức cho biết Lớp Giáo lý Phật học Minh Phương được hình thành trên cơ sở tiếp nối truyền thống học Phật, giáo dục Phật pháp và hoằng truyền Chánh pháp tại chùa Linh Nguyên; đồng thời kế thừa nền tảng từ Phật học Sông Tra do Tổ sư Minh Phương Chơn Phương khai sáng và truyền thống tu học được duy trì qua Đạo tràng Bát Quan trai do cố Hòa thượng Thích Thiện Phúc hướng dẫn trong hơn 25 năm.

Thượng tọa Thích Lệ Duyên phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Lệ Duyên, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhấn mạnh giáo pháp Đức Phật không chỉ là hệ thống tri thức để học hỏi và ghi nhớ mà là con đường thực tiễn giúp người học nhận diện khổ đau, chuyển hóa phiền não, khai mở trí tuệ và hướng đến đời sống an lạc. Vì vậy, học giáo lý không đơn thuần là tiếp nhận kiến thức mà quan trọng là hiểu đúng lời Đức Phật dạy, xác lập chánh kiến và biết vận dụng vào đời sống.

Thượng tọa Thích Lệ Duyên cũng nhấn mạnh ý nghĩa của tên gọi “Minh Phương”, thể hiện tâm nguyện tiếp nối truyền thống học Phật và giáo dục Phật pháp tại chùa Linh Nguyên, đồng thời tưởng niệm công đức bậc danh Tăng khai sơn chùa Linh Nguyên, người đã đặt nền móng cho việc truyền bá Phật pháp và sáng lập Phật học Sông Tra.

Phật tử tham gia Lớp Giáo lý Phật học Minh Phương

Lớp học được xây dựng với chương trình gồm kinh Nikāya, lịch sử Phật giáo, Phật học Phổ thông và các chuyên đề Phật học ứng dụng, kết hợp giữa học tập, tư duy và thực hành. Đội ngũ giáo thọ là những vị có quá trình tu học, nghiên cứu và giảng dạy Phật pháp, góp phần giúp học viên tiếp cận giáo pháp có hệ thống, đúng tinh thần Chánh pháp và phù hợp với đời sống người Phật tử tại gia.

Buổi lễ cũng đón nhận nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp từ Hòa thượng Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Đại đức Thích An Nhựt, Đại đức Thích Thiện Lâm, Ni sư Diệu Huệ và Tiến sĩ Huỳnh Trọng Cang. Các ý kiến tập trung vào việc học Phật, xây dựng chánh kiến, phương pháp tu học và định hướng phát triển lớp giáo lý. Qua đó góp thêm những góc nhìn thiết thực cho Ban Tổ chức và học viên trong quá trình học tập, hành trì.

Ban Tổ chức ra mắt Ban Chủ nhiệm và các ban hỗ trợ

Tiếp đó, Ban Tổ chức giới thiệu video clip báo cáo khái quát đề án Lớp Giáo lý Phật học Minh Phương do Đại đức Thích Phước Hải thực hiện, giới thiệu quá trình hình thành, mục đích và định hướng hoạt động của lớp học.

Dịp này, Ban Tổ chức ra mắt Ban Chủ nhiệm và các ban hỗ trợ, gồm: Ban Giáo thọ, Ban Giám thị, Ban Truyền thông, Ban Ẩm thực - Hậu cần; ra mắt Quỹ Bảo trợ Thiện Phúc do Sư cô Thích nữ Diệu Thảo làm chủ nhiệm cùng các thành viên.

Lễ khai giảng lớp học tại chùa Linh Nguyên

Hòa thượng Thích Minh Thiện đã ban đạo từ tại lễ khai giảng, chia sẻ tâm huyết đến toàn thể học viên. Được biết, thời pháp đầu tiên của lớp, mở đầu chương trình của lớp học chính thức bắt đầu với sự chủ giảng của Hòa thượng về chủ đề: Phật học chánh tín, vào buổi học đầu tiên ngày 26-9-2026.