Rộn ràng Tết Trung thu ở vùng biên Nà Hỳ
Dành sự quan tâm đặc biệt cho học sinh con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở biên giới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên phối hợp Báo Giáo dục và Thời đại cùng Chính quyền xã Nà Hỳ vừa tổ chức chương trình Tết Trung thu cho hơn 1.000 học sinh.
Chương trình Trung thu được tổ chức tại hai địa điểm gồm: Phân hiệu số 3 Trường Mầm non Nà Hỳ và khu vực dành cho học sinh tiểu học Nà Khoa, trung học cơ sở Nà Khoa cũ.
Trong không khí rộn ràng của ngày hội, các em học sinh được xem múa lân, tham gia các trò chơi vui nhộn và nhận nhiều phần quà ý nghĩa.
Trong chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức chiếu bóng, chương trình văn nghệ; đồng thời triển khai hoạt động thư viện lưu động, tạo thêm không gian đọc sách, vui chơi và trải nghiệm cho học sinh.
Gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các cháu thiếu niên, nhi đồng, đồng chí Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: Những món quà được trao hôm nay mang theo tình cảm, tấm lòng và thông điệp về sự quan tâm, yêu thương của các cô, bác dành cho các cháu học sinh yêu quý nơi biên giới xa xôi.
Đồng chí Trần Hải Hà mong các cháu học sinh, thiếu nhi ở Nà Hỳ luôn chăm ngoan, học tốt, yêu và gìn giữ tiếng nói, trang phục, văn hóa của dân tộc mình.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ron-rang-tet-trung-thu-o-vung-bien-na-hy-post990231.html