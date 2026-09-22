Rộn ràng Tết Trung thu ở vùng biên Nà Hỳ

Với nhiều học sinh ở biên giới Nà Hỳ thì Tết Trung thu năm nay là lần đầu tiên được xem múa lân và liên hoan phá cỗ đón trăng rằm. (Ảnh: LÊ LAN)

Chương trình Trung thu được tổ chức tại hai địa điểm gồm: Phân hiệu số 3 Trường Mầm non Nà Hỳ và khu vực dành cho học sinh tiểu học Nà Khoa, trung học cơ sở Nà Khoa cũ.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, các em học sinh được xem múa lân, tham gia các trò chơi vui nhộn và nhận nhiều phần quà ý nghĩa.

Thiếu nhi con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ vui đón Tết Trung thu. (Ảnh: LÊ LAN)

Trong chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức chiếu bóng, chương trình văn nghệ; đồng thời triển khai hoạt động thư viện lưu động, tạo thêm không gian đọc sách, vui chơi và trải nghiệm cho học sinh.

Đồng chí Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cùng đại diện chính quyền xã Nà Hỳ trao quà Trung thu tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng. (Ảnh: LÊ LAN)

Nhà báo Nguyễn Minh Thịnh, Báo Giáo dục và Thời đại trao quà trung thu tặng các cháu học sinh tại xã Nà Hỳ. (Ảnh: LÊ LAN)

Các cháu học sinh ở xã Nà Hỳ lần đầu được xem múa lân đón trăng rằm. (Ảnh: LÊ LAN)

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các cháu thiếu niên, nhi đồng, đồng chí Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: Những món quà được trao hôm nay mang theo tình cảm, tấm lòng và thông điệp về sự quan tâm, yêu thương của các cô, bác dành cho các cháu học sinh yêu quý nơi biên giới xa xôi.

Đồng chí Trần Hải Hà mong các cháu học sinh, thiếu nhi ở Nà Hỳ luôn chăm ngoan, học tốt, yêu và gìn giữ tiếng nói, trang phục, văn hóa của dân tộc mình.