Tổ chức hội Háng Pỉnh năm 2026

Tham dự chương trình có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh; đại diện lãnh đạo một số xã, phường và các em học sinh cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Các đại biểu dự chương trình

Các đại biểu dự chương trình

Hội Háng Pỉnh là ngày hội truyền thống đặc sắc của đồng bào Tày, Nùng ở Lạng Sơn. Theo tiếng Tày - Nùng, “Háng” có nghĩa là chợ, “Pỉnh” là bánh nướng; đây là phiên chợ mua sắm bánh nướng truyền thống nhân dịp Tết Trung thu của đồng bào xứ Lạng.

Cứ vào ngày 12/8 âm lịch hàng năm, bà con các dân tộc Tày, Nùng trong và ngoài tỉnh lại nô nức đổ về khu vực tượng đài Hoàng Văn Thụ và Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn để trẩy hội.

Tiết mục trình diễn múa sư tử mèo tại lễ khai hội

Đến với hội Háng Pỉnh, người dân thường diện những bộ trang phục dân tộc đẹp nhất, cùng nhau đi mua bánh nướng phục vụ Tết Trung thu, thưởng thức bánh nướng và hát những làn điệu dân ca.

Tiết mục trình diễn dân ca tại lễ khai hội

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức sôi nổi, góp phần giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như: hoạt động tổ chức giao lưu văn nghệ với các tiết mục hát dân ca then, sli, lượn; giới thiệu, trình diễn nhiều trò chơi, hoạt động dân gian như lảy cỏ, múa sư tử, đi cà kheo. Cùng với đó là hoạt động trải nghiệm làm bánh Trung thu truyền thống. Các em học sinh và người dân được trực tiếp tham gia các công đoạn làm bánh, qua đó có thêm cơ hội tìm hiểu về phong tục, tập quán và những nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu khai mạc hội Háng Pỉnh năm 2026

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tái hiện không gian chợ phiên Kỳ Lừa – một không gian văn hóa gắn với đời sống sinh hoạt, giao thương của người dân Xứ Lạng. Các gian hàng được phục dựng, giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản, hàng thủ công, thổ cẩm của đồng bào các dân tộc; cùng với đó là các loại bánh Trung thu truyền thống và một số sản phẩm, thương hiệu đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn.

Các đại biểu tham quan giang hàng trưng bày bánh nướng truyền thống tại không gian chợ phiên Kỳ Lừa

Tại lễ khai hội, các đại biểu, người dân trong tỉnh và du khách gần xa đã được thưởng thức các tiết mục hát then, sli, lượn đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước; tham quan không gian văn hóa chợ Kỳ Lừa xưa và trải nghiệm làm bánh trung thu.

Ban Tổ chức hội Háng Pỉnh năm 2026 tặng bánh và đèn ông sao truyền thống cho các em học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Lương Văn Tri

Nhân dịp này, ban tổ chức trao tặng 20 suất quà trung thu cho các em học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Lương Văn Tri.

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Lạng Sơn, đồng thời tạo không gian để thế hệ trẻ và du khách trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu về đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.