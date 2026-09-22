VFCD 2026 lần thứ 7 trở lại với một diện mạo mới

Triển lãm đánh dấu mùa thứ 7 của Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam (VFCD). Đây là tuần lễ sự kiện do Đại học RMIT Việt Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, với sự đồng hành của nhiều cá nhân, nhóm, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo.

Triển lãm đánh dấu mùa thứ 7 của Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam (VFCD)

Triển lãm phản ánh rõ nét chủ đề Sống.Tạo của VFCD 2026 với hướng tiếp cận khác biệt, tạo không gian cho quá trình sáng tạo tiếp diễn thay vì trưng bày các tác phẩm đã hoàn thiện. Xuyên suốt triển lãm, người tham dự có thể tạo tác, điều chỉnh, kích hoạt, trình diễn, trải nghiệm hoặc diễn giải lại một phần các tác phẩm trưng bày tại đây.

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 27/9 tại TP. Hồ Chí Minh. (Hình: RMIT)

Triển lãm Sống.Tạo định hình tinh thần bao trùm toàn bộ chuỗi hoạt động kéo dài một tuần thuộc khuôn khổ VFCD 2026.

Sau sáu mùa tổ chức thường niên từ năm 2019 đến 2024, năm nay VFCD trở lại theo mô hình tổ chức hai năm một lần, cùng gần 40 hoạt động kết nối sáng tạo, nghiên cứu và sự tham gia của cộng đồng.

Với chủ đề Sống.Tạo, liên hoan tiếp cận tính sáng tạo như một thực thể sống vận động không ngừng, liên tục thích nghi, biến đổi và được hình thành thông qua những mối liên hệ giữa người với người, ý tưởng, các lĩnh vực chuyên môn và nơi chốn.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm và liên hoan năm nay, Giáo sư Donna Cleveland, Trưởng khoa Truyền thông và Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của khoa trong hành trình kết nối các thành phần khác nhau của hệ sinh thái sáng tạo.

Giáo sư Donna Cleveland, Trưởng khoa Truyền thông và Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam, phát biểu khai mạc VFCD 2026. (Hình: RMIT)

“Trong không khí khai mạc VFCD 2026 hôm nay, một lần nữa tôi muốn khẳng định cam kết của Đại học RMIT Việt Nam cũng như Khoa Truyền thông và Thiết kế đối với hành trình này. Chúng tôi xác định vai trò là đầu mối kết nối, quy tụ những người thực hành sáng tạo, sinh viên, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức văn hóa và cộng đồng. Chúng tôi mong muốn góp phần củng cố các mối quan hệ trong hệ sinh thái sáng tạo, đồng thời kết nối cộng đồng sáng tạo Việt Nam với các mạng lưới trong khu vực và quốc tế”.

Một điểm nhấn tại triển lãm Sống.Tạo năm nay đó là việc lên ý tưởng và tổ chức triển lãm theo một hướng khác

Một điểm nhấn tại triển lãm Sống.Tạo năm nay đó là việc lên ý tưởng và tổ chức triển lãm theo một hướng khác. Thay vì chỉ dựa trên đánh giá của giám tuyển, các tác phẩm tham dự đã trải qua quy trình phản biện kín hai chiều nghiêm ngặt, trong đó mỗi tác phẩm được đánh giá độc lập bởi nhiều chuyên gia quốc tế. Cách tiếp cận này mang đến góc nhìn đa chiều cho quá trình tuyển chọn, đồng thời tạo ra một nền tảng minh bạch và giàu tính phản biện hơn cho việc định hình triển lãm.

Các tác phẩm được chọn phân bổ theo bốn nhánh nội dung liên kết chặt chẽ với nhau, gồm Lưu trữ “Sống”, Tín hiệu “Sống”, Vùng đất “Sống” và Cộng đồng “Sống

Các tác phẩm được chọn phân bổ theo bốn nhánh nội dung liên kết chặt chẽ với nhau, gồm Lưu trữ “Sống”, Tín hiệu “Sống”, Vùng đất “Sống” và Cộng đồng “Sống”. Đây không phải là những nhóm phân loại cố định mà là các điểm kết nối về mặt ý niệm, tạo điều kiện cho nhiều cách tiếp cận và thực hành sáng tạo đa dạng cùng hiện diện.

Theo Phó giáo sư Lim Kok Yoong, Phó trưởng khoa Truyền thông và Thiết kế (phụ trách Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo) tại Đại học RMIT kiêm trưởng ban tổ chức liên hoan, chính sự kết hợp giữa công tác giám tuyển, nghiên cứu và thử nghiệm tạo nên nét khác biệt của VFCD.

“VFCD không đơn thuần là một liên hoan nghệ thuật, cũng không phải hoạt động thuần học thuật hay một sự kiện thương mại, mà hiện diện ở điểm giao thoa giữa giáo dục, nghiên cứu, văn hóa, công nghiệp sáng tạo và đời sống cộng đồng. Các quy trình giám tuyển và phản biện học thuật cho phép VFCD hỗ trợ những thử nghiệm và thực hành mới nổi, đồng thời vẫn đảm bảo sự nghiêm cẩn trong tư duy và học thuật, cũng như tự do sáng tạo”.

Được biết, VFCD 2026 bao gồm 5 nhánh hoạt động có mối liên kết với nhau, quy tụ triển lãm, diễn đàn, các không gian thực nghiệm, hội thảo chuyên đề, nghiên cứu thực địa và các chương trình do đối tác của RMIT đồng tổ chức trên khắp thành phố. Thông qua đó, các thực hành sáng tạo gắn với quá trình tìm tòi và phản biện, giáo dục với thực tiễn nghề nghiệp, nghiên cứu với sự tham gia của công chúng, cũng như tri thức địa phương với các trao đổi quốc tế.

Khám phá lịch sự kiện VFCD 2026: https://vfcd.events/schedule/ Đăng ký tham gia: https://vfcd.events/registration/ Thông tin thêm xem tại https://vfcd.events