Thủ đô Hà Nội sẵn sàng cho Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức gặp mặt nhằm thông tin về Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có đại diện các đơn vị thuộc Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao, UBND TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Trần Huấn)

Mở rộng quy mô, đa dạng hoạt động

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết Lễ hội năm nay mang chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Theo Thứ trưởng, Hà Nội với lịch sử nghìn năm và vị thế Thành phố sáng tạo của UNESCO là địa điểm phù hợp để tổ chức một sự kiện văn hóa quốc tế, tạo cơ hội để các quốc gia giới thiệu bản sắc, di sản và những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau.

So với lần thứ nhất năm 2025, Lễ hội năm nay được mở rộng cả về quy mô và nội dung, với sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Các hoạt động trải rộng trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực, điện ảnh, thời trang và công nghiệp sáng tạo.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, sự tham gia của các quốc gia không chỉ góp thêm những sắc màu văn hóa cho Lễ hội, mà còn tạo điều kiện để hình thành các cuộc gặp gỡ, trao đổi và cơ hội hợp tác mới.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL đồng thời cảm ơn các đại sứ quán, cơ quan đại diện và tổ chức quốc tế đã phối hợp với Ban Tổ chức trong quá trình chuẩn bị, từ xây dựng chương trình nghệ thuật, chuẩn bị trang phục truyền thống, phim, không gian văn hóa, ẩm thực đến các yêu cầu về kỹ thuật và hậu cần.

Ban Tổ chức mong muốn các cơ quan đại diện ngoại giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới, góp phần bảo đảm các hoạt động của Lễ hội được triển khai thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

Hơn 100 không gian văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật

Thông tin tại buổi gặp mặt, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL) Nguyễn Phương Hòa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Lễ hội, cho biết Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra trong 4 ngày, từ 1-4/10, tại Hoàng thành Thăng Long.

Nhiều hoạt động được tổ chức nhằm tạo không gian để các quốc gia giới thiệu di sản, văn hóa và nghệ thuật, đồng thời mở rộng giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Lễ hội năm nay có 45 không gian văn hóa và 35 gian ẩm thực. Chương trình chiếu phim có 18 quốc gia đăng ký tham gia; không gian thời trang có 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống.

Bên cạnh đó, 20 đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ tham gia các chương trình biểu diễn, tạo nên chuỗi hoạt động âm nhạc đa văn hóa trong những ngày diễn ra Lễ hội.

Bạn bè quốc tế giao lưu tại Lễ hội Văn hoá thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Dung)

Một điểm mới là khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games quốc tế”, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo.

Tại đây, Bộ VHTT&DL phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành một số trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam, qua đó đưa công chúng tiếp cận di sản bằng hình thức tương tác hiện đại.

Các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ game Audition và hiệu ứng màn hình LED cũng được tổ chức, hướng tới nhóm công chúng trẻ.

Việc đưa công nghệ, trò chơi điện tử và các hình thức sáng tạo đương đại vào Lễ hội được kỳ vọng tạo thêm cách tiếp cận đối với di sản, đồng thời mở rộng không gian giao lưu giữa văn hóa truyền thống và các sản phẩm sáng tạo mới.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được kỳ vọng trở thành một hoạt động văn hóa đối ngoại đáng chú ý trong năm 2026, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia, đồng thời phát huy vai trò của Hà Nội trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.