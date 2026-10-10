Khai mạc Lễ hội Cốm xã Trung Hà năm 2026

Đại biểu dự chương trình.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, mang đậm bản sắc địa phương như: Nghi lễ cúng tạ ơn, hội thi giã cốm truyền thống; chương trình nghệ thuật “Sắc màu Trung Hà”; trình diễn trang phục dân tộc và không gian chợ quê kết hợp chợ số. Tham dự lễ hội, nhân dân và du khách được trực tiếp trải nghiệm gặt lúa, làm cốm, hòa mình vào các trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực đặc sản và trải nghiệm tour trekking Thác Bản Ba.

Một đội thi giã cốm đang thực hiện phần thi tại chương trình.

Lãnh đạo xã Trung Hà tặng cờ lưu niệm cho các đội thi giã cốm.

Dịp này, xã Trung Hà cũng tổ chức khánh thành các công trình đầu tư trọng điểm trên địa bàn hoàn thành trong năm 2026.

Đại biểu cắt băng khánh thành công trình không gian biểu diễn nghệ thuật xã Trung Hà.

Du khách và nhân dân tham quan, trải nghiệm tại các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc trưng của địa phương.

Lễ hội Cốm xã Trung Hà được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Tày, đồng thời tạo không gian giao lưu, giới thiệu sắc màu văn hóa đặc sắc của 12 dân tộc anh em trên địa bàn. Qua đó, từng bước hoàn thiện và nâng tầm lễ hội thành sản phẩm du lịch độc đáo, gắn kết với điểm du lịch sinh thái Thác Bản Ba để thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.